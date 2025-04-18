Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
/ Общество

Боярского госпитализировали после падения во время репетиции спектакля

Ведомости

Народный артист России Михаил Боярский получил травму во время репетиции спектакля в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на театр.

Собеседник агентства выразил надежду, что в ближайшее время артист вернется на сцену. Ближайший спектакль с его участием состоится 29 апреля.

18 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в этот день не будет участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит только его записанный голос. Это решение было связано с болезнью артиста. В театре заверили, что поводов для беспокойства нет, но врачи рекомендовали Боярскому отдохнуть и восстановить силы.

27 декабря 2024 г. Путин подписал указ о награждении Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду присудили «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Боярский родился 26 декабря 1949 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (актерский факультет). После выпуска в 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета, в котором проработал 14 лет, играя в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1995 г. вместе с Владимиром Ермолиным основал группу «Сильвер». Всего за карьеру записал свыше 350 песен. В 1990–2000 гг. артист вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».

В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1990 г. стал народным артистом. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и Почета (2020).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных