Боярского госпитализировали после падения во время репетиции спектакля
Народный артист России Михаил Боярский получил травму во время репетиции спектакля в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на театр.
Собеседник агентства выразил надежду, что в ближайшее время артист вернется на сцену. Ближайший спектакль с его участием состоится 29 апреля.
18 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в этот день не будет участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит только его записанный голос. Это решение было связано с болезнью артиста. В театре заверили, что поводов для беспокойства нет, но врачи рекомендовали Боярскому отдохнуть и восстановить силы.
27 декабря 2024 г. Путин подписал указ о награждении Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду присудили «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Боярский родился 26 декабря 1949 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (актерский факультет). После выпуска в 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета, в котором проработал 14 лет, играя в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1995 г. вместе с Владимиром Ермолиным основал группу «Сильвер». Всего за карьеру записал свыше 350 песен. В 1990–2000 гг. артист вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».
В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1990 г. стал народным артистом. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и Почета (2020).