Путин назвал недостаточной зарплату в студотрядах в размере 70 000 рублей
Зарплата в студенческих отрядах в размере 60 000–70 000 руб. в месяц является недостаточной, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на церемонии открытия молодежных центров в российских регионах.
Командир линейного студенческого отряда из Архангельской области рассказала главе государства, что за месяц она зарабатывала около 60 000–70 000 руб. Это «маловато», ответил ей Путин.
«Мы работали когда, мы зарабатывали 1000–1500 руб. за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что "Жигули" стоили 5000 руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Президент России 28 июня по видеосвязи принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах: Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области. Путин заявил, что созданные центры станут точками притяжения для школьников, подростков и студентов и помогут им обрести друзей и новые знания.