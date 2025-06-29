Новый ГОСТ на школьную форму вступит в силу с 1 июля

Стандарт предписывает деловой стиль формы и удобный покрой, обеспечивающий свободу движений как в положении сидя, так и при ходьбе. При этом запрещается использование символики неформальных молодежных объединений асоциальной направленности или призывов к противоправным действиям. В то же время допускается размещение государственной и патриотической символики.