Новый ГОСТ на школьную форму вступит в силу с 1 июля

Новый ГОСТ на школьную форму вступит в силу с 1 июляОдежда «должна носить светский характер, быть эстетичной» и не содержать противоправную символику
С 1 июля в России вступит в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Согласно документу, опубликованному на сайте Росстандарта, одежда для учащихся должна быть светской, эстетичной и комфортной.
Стандарт предписывает деловой стиль формы и удобный покрой, обеспечивающий свободу движений как в положении сидя, так и при ходьбе. При этом запрещается использование символики неформальных молодежных объединений асоциальной направленности или призывов к противоправным действиям. В то же время допускается размещение государственной и патриотической символики.
Приказом Росстандарта от 31 августа 2024 г. утверждена норма, распространяющаяся на одежду для учащихся начального, основного и среднего общего образования. Действие документа не касается спортивной формы и обуви.
Новый стандарт был разработан Роскачеством и подведомственным Минпромторгу РФ Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Росстандарт сообщил о его утверждении 2 сентября 2024 г.