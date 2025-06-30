Суд в Москве приговорил сына Демчога к двум годам за мошенничество
Мещанский районный суд Москвы приговорил Вильяма Демчога, сына российского актера Вадима Демчога, к двум годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Вильям Демчог обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Отмечается также, что суд прекратил рассмотрение гражданского иска в связи с отказом истца от заявления.
По данным Telegram-канала Mash, речь о событиях февраля 2024 г. Тогда мошенники вывели со счетов 82-летнего пенсионера 490 000 руб. В этой схеме 20-летний Демчог мог выступать в роли дроппера – на его карту были выведены средства со счетов потерпевшего.