Суд в Москве приговорил сына Демчога к двум годам за мошенничество

По данным Telegram-канала Mash, речь о событиях февраля 2024 г. Тогда мошенники вывели со счетов 82-летнего пенсионера 490 000 руб. В этой схеме 20-летний Демчог мог выступать в роли дроппера – на его карту были выведены средства со счетов потерпевшего.