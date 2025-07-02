Михаила Боярского выписали из больницы
Актера и музыканта Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета.
Сейчас Боярский находится дома.
О госпитализации Боярского стало известно 26 июня. Народный артист РФ был планово госпитализирован в Мариинскую больницу. 18 апреля Театр имени Ленсовета объявлял, что из-за болезни Боярский не примет участия в постановке «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. В театре тогда говорили, что поводов для беспокойства нет.
В начале мая театр приостановил показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием Боярского до конца театрального сезона. Врачи не рекомендовали артисту выходить на сцену после перенесенного ушиба.