Михаила Боярского выписали из больницы

О госпитализации Боярского стало известно 26 июня. Народный артист РФ был планово госпитализирован в Мариинскую больницу. 18 апреля Театр имени Ленсовета объявлял, что из-за болезни Боярский не примет участия в постановке «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. В театре тогда говорили, что поводов для беспокойства нет.