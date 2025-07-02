Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов на западе страны

28 июня Тегеран открыл свое воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной областью страны и частично – над западной. На фоне возобновления полетов Turkish Airlines сообщила, что с 30 июня продолжит выполнять рейсы в Мешхед, второй по численности населения город Ирана.