Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов на западе страны
Тегеран закрывает воздушное пространство на западе Ирана, передает иранский телеканал SNN со ссылкой на официального представителя министерства дорог и городского развития Ирана Маджида Ахавана.
Запрет на совершение внутренних и международных рейсов на севере, юге и ряде районов на западе Ирана продлен до 14:00 по местному времени (13:30 мск) 3 июля. Восточная часть страны будет открыта для самолетов всех рейсов.
«В текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов», – сказал Ахаван (цитата по «РИА Новости»).
Иран продлевает ограничения на полеты после завершившегося вооруженного конфликта с Израилем. Тель-Авив наносил удары по ядерным объектам Тегерана с 13 июня. 25 июня воздушное пространство было открыто частично на фоне прекращения огня.
28 июня Тегеран открыл свое воздушное пространство для международных и транзитных рейсов над центральной областью страны и частично – над западной. На фоне возобновления полетов Turkish Airlines сообщила, что с 30 июня продолжит выполнять рейсы в Мешхед, второй по численности населения город Ирана.