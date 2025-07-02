В центре Москвы взорвалась машина
В Старопименовском переулке в центре Москвы взорвалась машина. В результате сгорели два легковых автомобиля.
Позже в Telegram-канале столичного МЧС сообщили, что сотрудники ведомства оперативно ликвидировали огонь. О пострадавших не сообщается.
Как сообщили ТАСС в МЧС России по Москве, по предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Взрывов не было – звуки, которые слышали очевидцы, являются характерными для возгорания автомобиля.
25 апреля в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, в результате погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 и 222.1 УК РФ).