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В центре Москвы взорвалась машина

Ведомости

В Старопименовском переулке в центре Москвы взорвалась машина. В результате сгорели два легковых автомобиля.

Позже в Telegram-канале столичного МЧС сообщили, что сотрудники ведомства оперативно ликвидировали огонь. О пострадавших не сообщается.

Как сообщили ТАСС в МЧС России по Москве, по предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Взрывов не было – звуки, которые слышали очевидцы, являются характерными для возгорания автомобиля.

25 апреля в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, в результате погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 и 222.1 УК РФ).

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