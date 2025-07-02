Силовики задержали авторов Telegram-канала за призывы к антивоенным акциям
Сотрудники правоохранительных органов задержали администраторов радикального Telegram-канала по подозрению в экстремизме и планировании антивоенных акций по всей России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Организатором экстремистского сообщества является житель Сергиева Посада, следует из сообщения. По данным агентства, он создал праворадикальный Telegram-канал, а после привлек к администрированию канала жителя Архангельска.
«В канале публиковались призывы к проведению почти в 40 регионах РФ протестных антивоенных акций», – сказал собеседник агентства, добавив, что участники сообщества расклеивали листовки проукраинских взглядов.
Обвиняемые являются «приверженцами националистических взглядов», говорится в материале. Telegram-канал был создан в период с 2023 по 2024 г., в нем публиковались посты с призывами к участию в противоправных акциях в РФ. Для этого, в частности, были созданы отделения в других российских городах.
В марте 2022 г., через неделю после начала российской спецоперации на Украине, Генпрокуратура РФ заявила, что призывы к антивоенным акциям исходят от «объединений, запрещенных решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности».