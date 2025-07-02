Силовики задержали авторов Telegram-канала за призывы к антивоенным акциям

Обвиняемые являются «приверженцами националистических взглядов», говорится в материале. Telegram-канал был создан в период с 2023 по 2024 г., в нем публиковались посты с призывами к участию в противоправных акциях в РФ. Для этого, в частности, были созданы отделения в других российских городах.