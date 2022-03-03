Генпрокуратура предупредила о призывах к «антивоенным» акциям от экстремистов

В ведомстве отметили, что россияне, которые поддаются на такие призывы, «вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых несет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ». Генпрокуратура даст правовую оценку каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций и вовлечения в нее.