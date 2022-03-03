Генпрокуратура предупредила о призывах к «антивоенным» акциям от экстремистов
Много призывов проводить «антивоенные» акции в интернете распространяют объединения, которые запрещены на территории России как экстремистские, сообщила Генпрокуратура на фоне военной операции России на Украине.
«Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что россияне, которые поддаются на такие призывы, «вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых несет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ». Генпрокуратура даст правовую оценку каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций и вовлечения в нее.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям ведомства пресекать фейки о спецоперации России на Украине. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ обязаны использовать официальные российские источники информации при освещении спецоперации в Донбассе.
О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.