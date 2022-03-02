Бастрыкин поручил СК пресекать фейки о спецоперации на Украине

Накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Сегодня были заблокированы страницы «Эха» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».