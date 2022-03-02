Бастрыкин поручил СК пресекать фейки о спецоперации на Украине
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям ведомства пресекать распространение фейков о спецоперации России в Донбассе, говорится на сайте СК по Московской области.
«Бастрыкин поставил цель обеспечить <...> пресечение уголовно-правовыми средствами распространение ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил СК принимать меры «к выявлению и пресечению призывов к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период спецоперации и выявлению людей, которые распространяют в интернете деструктивный и противоправный контент.
Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ обязаны использовать официальные российские источники информации при освещении спецоперации в Донбассе. С 25 февраля РКН частично заблокировал доступ к соцсети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с МИД России ранее признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав граждан России.
1 марта Роскомнадзор сообщил, что снова начал замедлять работу Twitter в России, потому что на платформе якобы распространяется ложная информация о спецоперации.
Накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Сегодня были заблокированы страницы «Эха» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».
Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленного размещения на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».