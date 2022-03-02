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Бастрыкин поручил СК пресекать фейки о спецоперации на Украине

Ведомости

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям ведомства пресекать распространение фейков о спецоперации России в Донбассе, говорится на сайте СК по Московской области.

«Бастрыкин поставил цель обеспечить <...> пресечение уголовно-правовыми средствами распространение ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил СК принимать меры «к выявлению и пресечению призывов к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период спецоперации и выявлению людей, которые распространяют в интернете деструктивный и противоправный контент.

Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ обязаны использовать официальные российские источники информации при освещении спецоперации в Донбассе. С 25 февраля РКН частично заблокировал доступ к соцсети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с МИД России ранее признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав граждан России.

1 марта Роскомнадзор сообщил, что снова начал замедлять работу Twitter в России, потому что на платформе якобы распространяется ложная информация о спецоперации.

Накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Сегодня были заблокированы страницы «Эха» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленного размещения на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

Ранее по теме: Песков прокомментировал отключение «Эха Москвы» от эфира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных