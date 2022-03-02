Песков прокомментировал отключение «Эха Москвы» от эфира
Президент России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры об отключении радиостанции «Эхо Москвы» от эфира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, президент в курсе такого решения. Это решение Генпрокуратуры, она реализует в нынешней ситуации свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим. Дальше будет видно», — сказал Песков.
Накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Сегодня были заблокированы страницы «Эха» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».
Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции «категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», и будет оспаривать это решение. «Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе «Газпром-медиа» — владельце «Эхо Москвы» — 2 марта сообщили, что в адрес медиахолдинга было направлено предписание Генпрокуратуры. «В ближайшее время планируем созвать совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» для обсуждения ситуации и принятия решений в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры», — сообщил представитель.
«Эхо Москвы» — российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. Впервые вышла в эфир 22 августа 1990 г. в Москве под названием «Радио-М». Станция вела свое вещание более чем в тридцати российских городах. Телеканал «Дождь» начал вещание 27 апреля 2010 г.