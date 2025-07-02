ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%

В конце мая в Минздраве сообщили, что заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Тогда же стало известно, что показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2024 г., в мире каждый восьмой человек страдает ожирением, с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.