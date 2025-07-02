ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира увеличить стоимость табачной и алкогольной продукции, а также сахаросодержащих напитков минимум на 50%. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что такая мера необходима для предотвращения хронических заболеваний.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что повышение цен на «вредные» товары за счет акцизов и других налоговых сборов позволит привлечь в бюджеты стран дополнительные средства. Повысить стоимость такой продукции организация предлагает к 2035 г.
Из документа следует, что потребление табака, алкоголя и сладких напитков способствует расширению эпидемии неинфекционных заболеваний, например болезней сердца, рака и диабета. 75% всех смертей во всем мире происходят по причине этих заболеваний.
«Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет», – подчеркнуто в публикации.
В конце мая в Минздраве сообщили, что заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Тогда же стало известно, что показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2024 г., в мире каждый восьмой человек страдает ожирением, с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.