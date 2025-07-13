Пролетевший над Киевом Ан-124 пройдет испытания в Германии
Самолет Ан-124 авиакомпании «Авиалинии Антонова», который на этой неделе заметили в небе над Киевом, перелетел в Лейпциг, подтвердил инспектор Госавиаслужбы Украины Федор Грищук.
«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», – приводит его слова украинское издание «Страна».
11 июля украинские СМИ сообщали, что в небе над Киевом жители увидели гражданский самолет, несмотря на то что воздушное пространство Украины закрыто с начала конфликта с Россией. На следующий день появилась информация, что Ан-124 приземлился в Лейпциге. По данным AeroTime, авиакомпания после начала российской спецоперации перенесла туда свой операционный хаб, и сейчас в ФРГ базируется ее флот из пяти действующих самолетов Ан-124.