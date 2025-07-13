Пролетевший над Киевом Ан-124 пройдет испытания в Германии

11 июля украинские СМИ сообщали, что в небе над Киевом жители увидели гражданский самолет, несмотря на то что воздушное пространство Украины закрыто с начала конфликта с Россией. На следующий день появилась информация, что Ан-124 приземлился в Лейпциге. По данным AeroTime, авиакомпания после начала российской спецоперации перенесла туда свой операционный хаб, и сейчас в ФРГ базируется ее флот из пяти действующих самолетов Ан-124.