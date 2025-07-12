СМИ: замеченный в небе над Киевом самолет приземлился в Германии

Накануне украинские СМИ сообщали, что в небе над Киевом жители увидели гражданский самолет, несмотря на то, что воздушное пространство Украины закрыто с начала конфликта с Россией. Отмечается, что исключениями были лишь те случаи, когда авиакомпании забирали из аэропортов «застрявшие» там суда. Поэтому в СМИ предположили, что компания «Антонов» могла вывозить свой самолет за границу «для коммерческих полетов».