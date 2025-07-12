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СМИ: замеченный в небе над Киевом самолет приземлился в Германии

Ведомости

Грузовой самолет Ан-124, который 11 июля был замечен в небе над Киевом, совершил посадку в аэропорту Лейпцига, сообщает AeroTime. Предположительно, борт был передислоцирован для воссоединения с действующим флотом перевозчика за рубежом.

При этом цель рейса из Киева, как указывает AeroTime, остается неподтвержденной, авиакомпания «Авиалинии Антонова» не комментировала операцию. 

По данным портала, самолет находился на киевском аэродроме «Святошин». Другой самолет перевозчика, Ан-225 «Мрия», был уничтожен в самом начале спецоперации России на Украине. Еще один Ан-124 получил серьезные повреждения.

По данным AeroTime, после боевых действий авиакомпания перенесла свой операционный хаб в аэропорт Лейпцига, и сейчас там базируется ее флот из пяти действующих самолетов Ан-124.

Накануне украинские СМИ сообщали, что в небе над Киевом жители увидели гражданский самолет, несмотря на то, что воздушное пространство Украины закрыто с начала конфликта с Россией. Отмечается, что исключениями были лишь те случаи, когда авиакомпании забирали из аэропортов «застрявшие» там суда. Поэтому в СМИ предположили, что компания «Антонов» могла вывозить свой самолет за границу «для коммерческих полетов».

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