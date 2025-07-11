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В небе над Киевом заметили гражданский самолет

Ведомости

В небе над Киевом жители увидели гражданский самолет, несмотря на то что воздушное пространство Украины закрыто с начала конфликта с Россией, сообщило украинское издание «Страна» и опубликовало видео полета.

По данным издания, это может быть грузовой Ан-124 «Руслан».

Авторы публикации напомнили, что исключениями после закрытия пространства в небе над страной были лишь те случаи, когда авиакомпании забирали из аэропортов «застрявшие» там суда. Поэтому в издании предполагают, что компания «Антонов» могла вывозить свой самолет за границу «для коммерческих полетов».

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля заявил, что после подписания Украиной соглашения о прекращении огня с Россией и в рамках плана по восстановлению страны «коалиция желающих» намерена взять на себя патрулирование ее воздушного и морского пространства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об этом высказывании сказал, что такие решения неприемлемы для России. Кроме того, Москва, по его словам, разочарована игнорированием ее позиции «коалицией желающих».

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