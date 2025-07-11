В небе над Киевом заметили гражданский самолет

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля заявил, что после подписания Украиной соглашения о прекращении огня с Россией и в рамках плана по восстановлению страны «коалиция желающих» намерена взять на себя патрулирование ее воздушного и морского пространства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об этом высказывании сказал, что такие решения неприемлемы для России. Кроме того, Москва, по его словам, разочарована игнорированием ее позиции «коалицией желающих».