Путин посмертно присвоил звание Героя командиру Бересту за знамя над Рейхстагом

Берест родился 9 марта 1921 г. (в ряде источников указан 1919 г.) в селе Горяйстовка Харьковской губернии. В октябре 1939 г. добровольцем пошел в Красную армию. Участвовал в советско-финской войне. За годы Великой Отечественной войны прошел путь от рядового до заместителя командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.