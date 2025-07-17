Путин посмертно присвоил звание Героя командиру Бересту за знамя над Рейхстагом
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России советскому командиру Алексею Бересту, чьи войска установили знамя Победы над Рейхстагом. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
В документе отмечается, что Бересту присвоили звание за особые трудовые заслуги в области металлургической промышленности, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.
Берест родился 9 марта 1921 г. (в ряде источников указан 1919 г.) в селе Горяйстовка Харьковской губернии. В октябре 1939 г. добровольцем пошел в Красную армию. Участвовал в советско-финской войне. За годы Великой Отечественной войны прошел путь от рядового до заместителя командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.
Во время штурма Рейхстага под его руководством сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария при поддержке автоматчиков роты Ильи Сьянова выполнили боевую задачу по водружению знамени Победы на крыше берлинского Рейхстага.