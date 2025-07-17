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Путин посмертно присвоил звание Героя командиру Бересту за знамя над Рейхстагом

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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России советскому командиру Алексею Бересту, чьи войска установили знамя Победы над Рейхстагом. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

В документе отмечается, что Бересту присвоили звание за особые трудовые заслуги в области металлургической промышленности, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.

Берест родился 9 марта 1921 г. (в ряде источников указан 1919 г.) в селе Горяйстовка Харьковской губернии. В октябре 1939 г. добровольцем пошел в Красную армию. Участвовал в советско-финской войне. За годы Великой Отечественной войны прошел путь от рядового до заместителя командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.

Во время штурма Рейхстага под его руководством сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария при поддержке автоматчиков роты Ильи Сьянова выполнили боевую задачу по водружению знамени Победы на крыше берлинского Рейхстага.

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