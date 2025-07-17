Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию как минимальный

Заболевший, проживающий в г. Улгий (аймак Баян-Улгий), предположительно, заразился после употребления в пищу добытого серого сурка. Расстояние от места добычи до границы РФ составляет около 200 км. Пациент изолирован и проходит лечение. Все контактные лица выявлены и также изолированы.