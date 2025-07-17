Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию как минимальный
Риск распространения инфекции чумы на территории России оценивается как минимальный, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Сообщение было опубликовано после регистрации случая подозрения на заболевание чумой в Монголии.
Заболевший, проживающий в г. Улгий (аймак Баян-Улгий), предположительно, заразился после употребления в пищу добытого серого сурка. Расстояние от места добычи до границы РФ составляет около 200 км. Пациент изолирован и проходит лечение. Все контактные лица выявлены и также изолированы.
По данным Роспотребнадзора, биоматериал от заболевшего исследован на базе мобильной лаборатории ДНК, возбудителя чумы методом ПЦР не обнаружили.
Для стабилизации ситуации в трансграничном очаге задействованы специалисты Алтайской противочумной станции, Иркутского противочумного института, а также эпидемиологи Монголии. На месте проводится эпизоотологическое обследование с применением мобильной лаборатории Роспотребнадзора.
Ведомство подчеркнуло, что в России продолжается системная работа по предупреждению заболеваний чумой: ведется мониторинг природных очагов, проводится вакцинация населения по эпидпоказаниям, осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием автоматизированной системы «Периметр» на всех пунктах пропуска через госграницу.