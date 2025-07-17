В Италии погиб скайдайвер Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы

Баумгартнер родился 20 апреля 1969 г. в Зальцбурге. В 1999 г. установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом с самого высокого на тот момент здания – одной из башен «Петронас» в Куала-Лумпуре. В 2003 г. перелетел пролив Ла-Манш в свободном падении с помощью костюма-крыла собственной конструкции. Установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом с самого высокого моста Мийо (Франция, 342 м) в 2004 г. В 2007 г. совершил прыжок с парашютом с башни «Тайбэй 101» (509 м).