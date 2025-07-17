В Италии погиб скайдайвер Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы
Австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая в ходе полета на параплане у побережья Адриатического моря в Порто-Сант-Эльпидио в Марке (Италия). Об этом сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на спасателей.
По данным издания, Баумгартнер почувствовал себя плохо и потерял контроль над парапланом. В итоге аппарат упал в бассейн местного гостиничного комплекса. Парашютист скончался на месте. Сотрудница гостиницы была ранена осколком, который оторвался от аппарата при ударе. Ее госпитализировали.
Жену скайдайвера проинформировали о его смерти.
Баумгартнер родился 20 апреля 1969 г. в Зальцбурге. В 1999 г. установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом с самого высокого на тот момент здания – одной из башен «Петронас» в Куала-Лумпуре. В 2003 г. перелетел пролив Ла-Манш в свободном падении с помощью костюма-крыла собственной конструкции. Установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом с самого высокого моста Мийо (Франция, 342 м) в 2004 г. В 2007 г. совершил прыжок с парашютом с башни «Тайбэй 101» (509 м).
В октябре 2015 г. Баумгартнер в рамках «Миссии Red Bull Stratos» совершил прыжок из стратосферы с рекордной высоты в 39 045 м. Скайдайвер находился в космической капсуле с гелием, прикрепленной к воздушному шару.