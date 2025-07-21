Умерла актриса Татьяна Егорова

Актриса родилась 8 января 1944 г. в Москве. Она училась театральному искусству в драматическом кружке «Родник», участниками которого в том числе были актер театра, кино и дубляжа Сергей Шакуров, театральный режиссер, актер Василий Бочкарев, народный артист РФ, актер Валентин Смирнитский. Егорова также обучалась в Театральном училище им. Щукина с 1962 по 1966 г. В Театре сатиры она служила на протяжении 23 лет.