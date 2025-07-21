Умерла актриса Татьяна Егорова
Актриса театра и кино, писательница Татьяна Егорова умерла после продолжительной болезни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. В январе 2025 г. ей исполнился 81 год.
Гильдия актеров Союза кинематографистов России в своем сообщении отметила, что Егорова была «талантливой, красивой актрисой театра и кино, доброжелательным другом с хорошим чувством юмора».
Актриса родилась 8 января 1944 г. в Москве. Она училась театральному искусству в драматическом кружке «Родник», участниками которого в том числе были актер театра, кино и дубляжа Сергей Шакуров, театральный режиссер, актер Василий Бочкарев, народный артист РФ, актер Валентин Смирнитский. Егорова также обучалась в Театральном училище им. Щукина с 1962 по 1966 г. В Театре сатиры она служила на протяжении 23 лет.
Впервые она сыграла в кино в 1965 г. Она стала студенткой в фильме «Месяц май» режиссера Григория Липшица. Всего она поучаствовала в качестве актрисы в более чем 30 фильмах, среди которых «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир» и др.
Кроме того, Егорова написала повесть «Обрученные любовью», автобиографический роман «Русская роза», несколько пьес, эссе и другие произведения.