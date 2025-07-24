В Подмосковье приземлился самолет с прибывшими из плена российскими военными

Вечером 23 июля оборонное ведомство сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа украинских военнопленных. На тот момент военные Вооруженных сил (ВС) России находились в Белоруссии, где получали психологическую и медицинскую помощь.