В Подмосковье приземлился самолет с прибывшими из плена российскими военными
В Подмосковье прибыл самолет Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Вечером 23 июля оборонное ведомство сообщило, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа украинских военнопленных. На тот момент военные Вооруженных сил (ВС) России находились в Белоруссии, где получали психологическую и медицинскую помощь.
Сведения об очередном обмене появились после окончания третьего раунда переговоров в Стамбуле. Глава российской делегации – помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены. Также Украине переданы 7000 тел погибших бойцов.