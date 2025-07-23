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Главная / Политика /

Минобороны: Россия и Украина провели обмен военнопленными

Ведомости

Группа российских военнослужащих вернулась с территории, подконтрольной Киеву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом 2 июня в Стамбуле. Взамен были переданы военнопленные вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военнослужащие в настоящее время находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь. В дальнейшем все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в военно-медицинских учреждениях.

Третий раунд российско-украинских переговоров. Онлайн

Политика / Международные отношения

Сообщение об очередном обмене появилось после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле. Глава российской делегации – помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены. Также Украине переданы 7000 тел погибших бойцов.

Встреча продлилась около 40 минут. На ней стороны обсуждали проекты меморандумов, Россия предложила организовать три переговорные группы для ускорения диалога. Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа. Мединский сообщил, что встреча лидеров государств нужна, чтобы поставить точку в военном конфликте – для этого необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию.

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