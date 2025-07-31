Двойной выброс гигантских протуберанцев зафиксирован на Солнце
Два подряд гигантских протуберанца, размер каждого из которых составил около 1 млн км, выбросило Солнце 31 июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ РАН) и институте солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН).
Оба события произошли на северо-восточном краю Солнца в течение примерно часа. Как отмечают в ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, особенно впечатляющим оказался первый выброс: под действием магнитных сил плазменный поток закрутился в форму, напоминавшую цифру восемь. Второй протуберанец имел аналогичные масштабы и формировался почти в том же месте, из-за чего при беглом взгляде их можно было принять за повтор одного и того же явления.
Поскольку оба выброса произошли на краю солнечного диска, они не представляют угрозы для Земли. Плазменные потоки при такой геометрии уходят в сторону под углом около 90 градусов и пролетают на расстоянии в десятки, а порой и сотни миллионов километров от планеты.
По данным ученых, за июль с Солнца было зафиксировано около пяти гигантских протуберанцев, ни один из которых не затронул Землю. Последнее подобное событие с воздействием на планету произошло 31 мая, когда выброшенное солнечное волокно вызвало крупнейшую магнитную бурю года уровня G4. С тех пор все выбросы обходят Землю стороной.