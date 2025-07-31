Двойной выброс гигантских протуберанцев зафиксирован на Солнце

Оба события произошли на северо-восточном краю Солнца в течение примерно часа. Как отмечают в ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, особенно впечатляющим оказался первый выброс: под действием магнитных сил плазменный поток закрутился в форму, напоминавшую цифру восемь. Второй протуберанец имел аналогичные масштабы и формировался почти в том же месте, из-за чего при беглом взгляде их можно было принять за повтор одного и того же явления.