Сальдо рассказал об эвакуации людей из района Херсона Корабел

3 августа глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что украинские власти Херсона призвали эвакуироваться жителей Карантинного острова из-за повреждения моста, ведущего в Корабел. Он уточнил, что в результате авиаудара усложнена логистика и туда сложно будет завезти продовольствие. Также пострадал газопровод, так что некоторое время в микрорайоне не будет газоснабжения.