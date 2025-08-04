Сальдо рассказал об эвакуации людей из района Херсона Корабел
Граждане колоннами покидают микрорайон Херсона Корабел, расположенный на Карантинном острове. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Население эвакуируется через железнодорожный мост после того, как власти Украины превратили территорию «в сплошной укрепрайон», рассказал Сальдо.
3 августа глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что украинские власти Херсона призвали эвакуироваться жителей Карантинного острова из-за повреждения моста, ведущего в Корабел. Он уточнил, что в результате авиаудара усложнена логистика и туда сложно будет завезти продовольствие. Также пострадал газопровод, так что некоторое время в микрорайоне не будет газоснабжения.
Сальдо, комментируя планы по эвакуации, заявил, что остров стал «военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики». Он считает, что при таких обстоятельствах жителям Херсона следует уехать, чтобы обезопасить себя.