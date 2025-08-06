В МГУ закрыли клуб исследователей телепортации и путешествий во времени

Как рассказал изданию декан биологического факультета академик РАН Михаил Кирпичников, официально такой структуры «точно нет». «Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак – огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит, честно говорю, что впервые слышу об этом», – уточнил он.