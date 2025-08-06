В МГУ закрыли клуб исследователей телепортации и путешествий во времени
МГУ закрыл семинар, где изучали проблемы телепортации и путешествий во времени. Внимание на это обратил RTVI.
На семинарах «Web-института исследований природы времени» изучалась темпорология — междисциплинарное научное направление, которое исследует феномен смены больших временных периодов. Среди прочих тем участники обсуждали и возможности получения «информации из будущего», машину времени и телепортацию, креационизм. На встречах были и сторонники псевдонаучных теорий «эфиродинамики», «биолокации» и др. Последние годы встречи проводились в онлайн-формате.
Основателем «института» является ныне покойный биофизик Александр Левич. Клуб был образован ученым в 1999 г., с того момента было проведено 859 семинаров. RTVI обратился к МГУ за комментарием, но вскоре после этого сайт перестал быть доступен.
Как рассказал изданию декан биологического факультета академик РАН Михаил Кирпичников, официально такой структуры «точно нет». «Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак – огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит, честно говорю, что впервые слышу об этом», – уточнил он.