Суд приговорил троих причастных к терактам и атаке БПЛА на сроки от 16 до 20 лет

Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 г. в рамках расследования одного из эпизодов теракта. По данным следствия, они получили указания от сотрудников минобороны Украины для проведения теракта на двух объектах железной дороги. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выявили новые факты их террористической деятельности, включая атаку с использованием БПЛА на территорию аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 г., а также теракт, связанный с минированием объектов оборонного ведомства. Все эти эпизоды впоследствии были объединены в одно уголовное дело.