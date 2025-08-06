Суд приговорил троих причастных к терактам и атаке БПЛА на сроки от 16 до 20 лет
Согласно приговору, Косяченко назначено 16 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Туриеву также приговорили к 16 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Ее мужа приговорили к 20 годам заключения с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима.
Кроме того, суд назначил подсудимым ограничение свободы сроком на два года после отбытия наказания, а также взыскал в пользу РЖД 20 млн руб., в пользу Белорусской железной дороги – более 25 млн руб. и более 15 млн руб. – в пользу других российских компаний-перевозчиков.
По данным ТАСС, защита осужденных намерена обжаловать решение суда, которое пока не вступило в законную силу.
Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 г. в рамках расследования одного из эпизодов теракта. По данным следствия, они получили указания от сотрудников минобороны Украины для проведения теракта на двух объектах железной дороги. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выявили новые факты их террористической деятельности, включая атаку с использованием БПЛА на территорию аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 г., а также теракт, связанный с минированием объектов оборонного ведомства. Все эти эпизоды впоследствии были объединены в одно уголовное дело.
30 июля Второй западный окружной военный суд вынес приговор оператору РЭБ 17-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталию Меланчуку. Его признали виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) при вторжении в Курскую область.