В Хиросиме проходит акция протеста в связи с 80-й годовщиной ядерной бомбардировки
В японской Хиросиме проходит акция протеста против ядерного оружия в связи с 80-й годовщиной ядерной бомбардировки города. На демонстрацию собрались сотни человек, сообщает Associated Press (AP).
По данным агентства, жители Хиросимы вышли на улицы с баннерами, призывающими к ядерному разоружению. Позже AP писало, что многие выжившие в бомбардировке выразили недовольство растущей поддержкой мировым сообществом ядерного оружия в качестве средства сдерживания.
В Парке мира Хиросимы прошла официальная церемония памяти погибших. В ней приняли участие около 55 000 человек, в том числе представители 120 стран и регионов, включая Россию и Белоруссию. В 08:15 по местному времени (02:15 мск), когда американский бомбардировщик B-29 сбросил на город бомбу, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.
Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате американских бомбардировок двух японских городов погибли около 214 000 человек. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.