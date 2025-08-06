В Хиросиме проходит акция протеста в связи с 80-й годовщиной ядерной бомбардировки

В Парке мира Хиросимы прошла официальная церемония памяти погибших. В ней приняли участие около 55 000 человек, в том числе представители 120 стран и регионов, включая Россию и Белоруссию. В 08:15 по местному времени (02:15 мск), когда американский бомбардировщик B-29 сбросил на город бомбу, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.