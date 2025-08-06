Во Франции произошел крупнейший за 20 лет пожар

На фоне аномальной 50-градусной жары в Турции несколько дней также бушевали пожары. Огонь охватил курортные провинции Анталья и Мерсин, а также Мугла, Биледжик, Эскишехир, Карабюк и Сакарья. Самая сложная обстановка – в окрестностях города Бурса, где пламя вплотную приблизилось к жилым массивам. Из населенного пункта 27 июля эвакуировано более 1700 человек, перекрыта трасса, ведущая в Анкару.