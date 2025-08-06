Во Франции произошел крупнейший за 20 лет пожар
Пожар, вспыхнувший во вторник в департаменте Од на юге Франции, за сутки охватил около 15 000 га, став крупнейшим как минимум за 20 лет. Об этом сообщает Le Parisien. Он превзошел пожар 2022 г. в Ландире (Жиронда), где огонь уничтожил 12 552 га.
Возгорание началось около 16:00 по местному времени и стремительно распространилось. Жертвами пожара уже стали люди: 65-летняя женщина погибла в Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс, отказавшись эвакуироваться. По словам мэра коммуны Ксавье де Волонта, сотрудники жандармерии заранее обходили дома, предупреждая об угрозе.
Министр по экологическому переходу Аньес Панье-Рюнаше отметила, что площадь, охваченная огнем, сопоставима с общей площадью пожаров во Франции за весь 2024 г, и вдвое превышает показатели 2023 г.
Отмечается, что пожар тушат сотни спасателей. Власти продолжают эвакуацию местных жителей и призывают строго соблюдать инструкции служб гражданской безопасности.
На фоне аномальной 50-градусной жары в Турции несколько дней также бушевали пожары. Огонь охватил курортные провинции Анталья и Мерсин, а также Мугла, Биледжик, Эскишехир, Карабюк и Сакарья. Самая сложная обстановка – в окрестностях города Бурса, где пламя вплотную приблизилось к жилым массивам. Из населенного пункта 27 июля эвакуировано более 1700 человек, перекрыта трасса, ведущая в Анкару.