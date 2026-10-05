Шестерых человек спасли из рабства в подмосковном Раменском

По версии следствия, с 10 по 22 июля 2026 г. обвиняемые удерживали шестерых мужчин на территории домовладения в Раменском городском округе, чтобы получать деньги от выполняемых ими строительных работ. Потерпевшим угрожали, применяли к ним физическое насилие и демонстрировали оружие.