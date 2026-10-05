Шестерых человек спасли из рабства в подмосковном Раменском
Шестерых человек спасли из рабства в подмосковном Раменском. Пятерым местным жителям предъявлено обвинение по п. «а», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия), сообщил Следственный комитет.
По версии следствия, с 10 по 22 июля 2026 г. обвиняемые удерживали шестерых мужчин на территории домовладения в Раменском городском округе, чтобы получать деньги от выполняемых ими строительных работ. Потерпевшим угрожали, применяли к ним физическое насилие и демонстрировали оружие.
Как утверждает Следственный комитет, фигуранты преимущественно подыскивали людей, находившихся в тяжелой жизненной ситуации или ведущих асоциальный образ жизни. После того как о происходящем стало известно правоохранительным органам, мужчин освободили во время рейда.
Четверым обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – домашний арест. Следователи провели около 15 допросов, очные ставки и назначили судебно-медицинские и психиатрические экспертизы.
В Московском регионе ранее также возбуждались дела об использовании рабского труда. В мае 2024 г. в Балашихе полиция задержала женщину, которую подозревали в незаконном удержании пятерых мужчин и женщины.