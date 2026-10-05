Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей
Центральный районный суд Сочи отправил под стражу бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арест установлен на один месяц 16 суток – до 19 ноября 2026 г., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По версии следствия, с 2017 по 2025 г. Дорошенко совместно с другими лицами похищал бюджетные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог Кубани. Для этого, как утверждает следствие, использовались ассоциация «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань». Предприятия дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,8 млрд руб., после чего средства направлялись на подконтрольные счета и выводились в теневой оборот.
Суд отказался избрать Дорошенко залог, поскольку на момент заседания возможность его внесения отсутствовала. Домашний арест также не применили из-за отсутствия у защиты подходящего жилого помещения. 5 октября стало известно о задержании Дорошенко в Армавире. После выборов в Госдуму девятого созыва он не вошел в новый состав нижней палаты и 29 сентября утратил депутатскую неприкосновенность.
Дорошенко также проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры, связанному с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским. 19 февраля суд обратил в доход государства имущество Вороновского, Дорошенко и связанных с ними лиц, включая 19 предприятий и 207 объектов недвижимости. 9 апреля суд обязал ликвидировать фонд «Моя Кубань» и Союз дорожников Кубани, через которые, по материалам дела, предприятия дорожной отрасли в 2017–2024 гг. перечислили свыше 1,9 млрд руб.