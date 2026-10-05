Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей

По версии следствия, с 2017 по 2025 г. Дорошенко совместно с другими лицами похищал бюджетные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог Кубани. Для этого, как утверждает следствие, использовались ассоциация «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань». Предприятия дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,8 млрд руб., после чего средства направлялись на подконтрольные счета и выводились в теневой оборот.