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Военнослужащий погиб при отражении атаки БПЛА на Нижегородскую область

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Военнослужащий отряда «Барс-НН» погиб при отражении атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «Барс-НН» отразили атаку беспилотников на регион. В результате падения обломков инфраструктуре был нанесен минимальный ущерб, мирные жители не пострадали.

Губернатор отметил, что это первая гибель военнослужащего среди бойцов отряда. У погибшего остались жена и двое сыновей. По словам Никитина, власти региона находятся на связи с семьей и окажут ей всю необходимую помощь и поддержку.

ВСУ ночью 9 октября предприняли массированную беспилотную атаку на регионы России. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 505 БПЛА самолетного типа. В Тверской области загорелся завод, а в Калужской при налете БПЛА пострадали девять человек. 

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