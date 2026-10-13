Суд в России вынес заочный приговор Майклу Наки

Наки признали виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ через интернет (п. «в, д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По версии следствия, Наки в мае 2024 г. он разместил в YouTube публикацию, содержащую такие призывы.