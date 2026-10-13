Суд в России вынес заочный приговор Майклу Наки

Суд в России вынес заочный приговор Майклу НакиЕго признали виновным в призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ
Блогеру Майклу Наки (признан в РФ иноагентом) вынесли заочный приговор в России в 14 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Москвы.
Наки признали виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ через интернет (п. «в, д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По версии следствия, Наки в мае 2024 г. он разместил в YouTube публикацию, содержащую такие призывы.
При этом ему уже выносили заочный приговор о фейках про российскую армию в 2023 г. По совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний Наки заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима.
В сентябре 2022 г. его внесли в реестр иноагентов Минюста. Ведомство считает, что он получает финансирование с Украины.