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Главная / Общество /

Суд в России вынес заочный приговор Майклу Наки

Его признали виновным в призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Блогеру Майклу Наки (признан в РФ иноагентом) вынесли заочный приговор в России в 14 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Москвы. 

Наки признали виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ через интернет (п. «в, д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По версии следствия, Наки в мае 2024 г. он разместил в YouTube публикацию, содержащую такие призывы.

При этом ему уже выносили заочный приговор о фейках про российскую армию в 2023 г. По совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний Наки заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима.

В сентябре 2022 г. его внесли в реестр иноагентов Минюста. Ведомство считает, что он получает финансирование с Украины.

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