Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России

В ноябре 2025 г. «Ведомости. Здоровье» писали со ссылкой на представителя Минздрава, что доля курящего населения страны с 2009 г. снизилась более чем вдвое. Если 16 лет назад табак потребляло около 40% взрослых, то в 2024 г. этот показатель составил 18,7%.