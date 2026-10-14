Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России
Самый низкий процент курящих среди регионов России – в Чечне (0,28%), Краснодарском крае (4,51%) и Ингушетии (5,94%). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав.
Далее идут Тува (6,26%), Дагестан (8,81%), ЯНАО (9,67%), Северная Осетия (10,19%), Мордовия (10,6%) и Чувашия (11,03%).
В ноябре 2025 г. «Ведомости. Здоровье» писали со ссылкой на представителя Минздрава, что доля курящего населения страны с 2009 г. снизилась более чем вдвое. Если 16 лет назад табак потребляло около 40% взрослых, то в 2024 г. этот показатель составил 18,7%.