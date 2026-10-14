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«Вкусвилл» начал проверку после сообщения о кишечной палочке в пасте «Карбонара»

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Вкусвилл» направил свежую партию пасты «Карбонара» на независимые лабораторные испытания и проведет дополнительный аудит производителя после уведомления Роспотребнадзора о результатах проверки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ритейлер запросил у производителя разъяснения и подтверждение выполнения корректирующих мер на производстве. Поставщик провел внеплановую санитарную обработку цехов, дополнительный инструктаж сотрудников и усилил контроль температуры. В компании отметили, что предыдущие исследования пасты отклонений не выявили, а на микробиологию могли повлиять условия хранения и транспортировки. Результаты новых испытаний обещают опубликовать.‍

14 октября Telegram-канал Baza сообщил, что в готовых блюдах «Ленты» и «Вкусвилла» нашли кишечную палочку. В «Ленте» нарушения обнаружены в мясе по-французски с рисом под маркой Fresh, а во «Вкусвилле» – в пасте «Карбонара» со сливками, указано в сообщении. Отмечается, что Роспотребнадзор направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности.

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