«Вкусвилл» начал проверку после сообщения о кишечной палочке в пасте «Карбонара»

14 октября Telegram-канал Baza сообщил, что в готовых блюдах «Ленты» и «Вкусвилла» нашли кишечную палочку. В «Ленте» нарушения обнаружены в мясе по-французски с рисом под маркой Fresh, а во «Вкусвилле» – в пасте «Карбонара» со сливками, указано в сообщении. Отмечается, что Роспотребнадзор направил обеим компаниям уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности.