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Замглавы администрации Таганрога стал фигурантом дела о взятке

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 360 000 руб., сообщило управление СК России по Ростовской области.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 г. подозреваемый получил деньги через посредника от представителя индивидуального предпринимателя. Взятка предназначалась за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство города, беспрепятственную приемку выполненных работ и их своевременную оплату.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) на основании материалов регионального управления ФСБ. По месту жительства и работы чиновника проводятся обыски. Следователи устанавливают обстоятельства предполагаемого преступления.

12 октября стало известно о возбуждении нового уголовного дела против бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева. Его подозревают в превышении должностных полномочий при организации торгов на ремонт дорог. По версии следствия, экс-чиновник создал условия фиктивной конкуренции при проведении 53 закупок. Незаконный доход оценивается более чем в 1,9 млрд руб.

18 августа в ГУ МВД по Ростовской области сообщили о росте числа выявленных фактов взяточничества на 53% в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Всего правоохранители выявили 79 эпизодов получения взяток, из них 54 – в крупном или особо крупном размере.

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