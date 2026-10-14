Замглавы администрации Таганрога стал фигурантом дела о взятке

18 августа в ГУ МВД по Ростовской области сообщили о росте числа выявленных фактов взяточничества на 53% в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Всего правоохранители выявили 79 эпизодов получения взяток, из них 54 – в крупном или особо крупном размере.