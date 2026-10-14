ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев к вооружению террористов в «Крокусе»
Члены «Общины последователей Батал-Хаджи
«Баталхаджинцы» вооружили автоматическим оружием и боеприпасами террористов, расстрелявших посетителей концертного зала «Крокус сити холл» в Москве, в результате чего погибли 147 человек и более 300 получили повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
14 октября Верховный суд РФ признал «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Решение принято на основании доказательств, собранных ФСБ совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом и МВД.
22 марта 2024 г. в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт во время выступления группы «Пикник». 1 июня 2024 г. стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 18 человек. Всего подозреваемыми по делу проходили 20 человек.