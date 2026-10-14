ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев к вооружению террористов в «Крокусе»

22 марта 2024 г. в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт во время выступления группы «Пикник». 1 июня 2024 г. стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 18 человек. Всего подозреваемыми по делу проходили 20 человек.