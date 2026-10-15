Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,446-0,94%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,68-0,21%RTSI905,73-0,31%RGBI111,51+0,33%RGBITR768,39+0,36%
Главная / Общество /

Синоптик спрогнозировал первый снег в Москве после 20 октября

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Первый снег в Москве может выпасть в начале третьей декады октября, одновременно в столице ожидается заметное похолодание. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, резкий поворот в погоде вероятен 21–23 октября. К этому времени существенно возрастет вероятность первого снега, который, как ожидается, не образует устойчивого покрова, но может ненадолго появиться в воздухе.

Шувалов уточнил, что прогноз пока не является окончательным: имеющиеся метеорологические данные дают основания ожидать изменения погоды, однако уверенности в таком сценарии нет. В указанный период температура в Москве также может опуститься до значений, близких к нулю.

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столичном регионе в пятницу, 16 октября, благодаря антициклону будет солнечно, а воздух днем прогреется до +11…+14 градусов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь