Синоптик спрогнозировал первый снег в Москве после 20 октября
Первый снег в Москве может выпасть в начале третьей декады октября, одновременно в столице ожидается заметное похолодание. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, резкий поворот в погоде вероятен 21–23 октября. К этому времени существенно возрастет вероятность первого снега, который, как ожидается, не образует устойчивого покрова, но может ненадолго появиться в воздухе.
Шувалов уточнил, что прогноз пока не является окончательным: имеющиеся метеорологические данные дают основания ожидать изменения погоды, однако уверенности в таком сценарии нет. В указанный период температура в Москве также может опуститься до значений, близких к нулю.
По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столичном регионе в пятницу, 16 октября, благодаря антициклону будет солнечно, а воздух днем прогреется до +11…+14 градусов.