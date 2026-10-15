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Главная / Общество /

Замредактора отдела «Индустрия» «Ведомостей» победил в конкурсе «Энергия пера»

Ксения Наумчик

Заместитель редактора отдела «Индустрия» газеты «Ведомости» Василий Милькин стал победителем международного медиаконкурса «Энергия пера» в номинации за лучшую статью об энергетике в федеральной прессе.

Награды победителям вручал вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. Он подчеркнул важность объективного и профессионального освещения энергетической отрасли.

В 2026 г. организаторы получили 257 заявок, из которых 143 поступили из России и 114 – из других стран. География конкурса охватила 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Китай, США, Францию и ЮАР. Работы оценивали в 11 номинациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что журналистам, специализирующимся на энергетике, предстоит много работы. По его словам, предстоящий период не обещает быть спокойнее, поэтому интерес к отраслевой журналистике и конкурсу может возрасти.

Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, в свою очередь, заявил, что участие представителей 40 стран подтверждает международный интерес к российской энергетике и связанным с ней вопросам.

В 2024 г. Милькин был лауреатом «Энергии пера» в той же номинации, а также в специальной номинации Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) «За объективное освещение ситуации в угольной отрасли».

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