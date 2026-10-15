Замредактора отдела «Индустрия» «Ведомостей» победил в конкурсе «Энергия пера»

В 2026 г. организаторы получили 257 заявок, из которых 143 поступили из России и 114 – из других стран. География конкурса охватила 40 государств, включая Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Китай, США, Францию и ЮАР. Работы оценивали в 11 номинациях.