Как защитить зарплату от списания судебными приставами?
Трудовой доход и авторские гонорары нельзя списывать за долги полностью, поскольку гражданин останется без средств к существованию. Справка для приставов, что карта является зарплатной, поможет защитить деньги от полного взыскания сотрудниками ФССП.
Какую долю дохода взыскать не могут?
Ст. 99 закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ не разрешает списывать всю зарплату в счет долга. Запрещено удерживать:
- свыше 50% от трудового дохода по исполнительным документам за обычные долги по кредитам, налогам, распискам, ЖКХ — не связанные с личностью;
- свыше 70% от зарплаты, если долг возник из-за ущерба, причиненного совершением преступления, причинения вреда здоровью, смертью кормильца или из-за наличия алиментных обязательств.
Деньги будут списываться до полного погашения задолженности. При этом 50 или 70% исчисляются с суммы, с которой уже удержали налоги.
Обратите внимание! С 1 февраля 2022 года приставы будут соблюдать дополнительное ограничение — им придется оставлять гражданам заработок в размере МРОТ (сейчас это 12792 рубля). Нововведение установлено законом № 234-ФЗ. Сумму федерального МРОТ можно посмотреть здесь.
Справка для приставов о зарплатной карте позволит защитить доход от неправомерных удержаний. Чтобы определить максимально допустимый процент взыскания, достаточно ознакомиться с документами исполнительного производства. Там указано, на каком основании возник долг.
Порядок получения справки
Ниже представлена инструкция, как доказать приставам, что карта зарплатная.
1. Заполняется заявление для работодателя на справку с места работы о зарплатном счете. Образец справки о зарплатной карте можно скачать у нас на сайте.
Обычно документ делает бухгалтерия, в справе должна быть печать, подписи генерального директора и главного бухгалтера. Справка от работодателя содержит информацию, в какой банк и на какой счет перечисляются деньги.
2. Направляется заявление приставам, в котором должник указывает, что средства, поступающие на конкретный банковский счет, являются трудовым доходом. В подтверждение прилагается справка судебным приставам от работодателя.
3. Сотрудник ФССП на основании заявления заменяет арест банковской карты взысканием части финансовых поступлений на основании ограничений, установленных законом № 229-ФЗ.
Например, если гражданин получает доход 30 тыс. руб., а долг возник из-за кредита, то со счета могут удерживать не более 15 тыс. руб.
ФССП определяет новый порядок взыскания задолженности и уведомляет об этом банк.
Как защитить свои деньги?
Чтобы не остаться полностью без денег, гражданину рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности.
Проверять наличие долгов в Базе исполнительных производств ФССП. Ч.12 ст. 30 закона № 229-ФЗ разрешает на протяжении 5 дней добровольно расплатиться с долгами. Если это сделать, с банковских счетов не будут принудительно удерживать деньги, карты не подвергнутся арестам.
Уточнить у бухгалтера своей организации, маркируется ли выплачиваемое трудовое вознаграждение кодом 01 — доходы. Проставленный в платежке код «1» защитит зарплату от полного списания.
Сотрудники ФССП не могут удержать в счет погашения долга платежи социального или компенсационного характера. Например, пенсию по потере кормильца, командировочные, алименты, детские пособия. Полный перечень запрещенных к взысканию доходов указывается в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».
Если зарплату удержали с карты полностью, нужно написать заявление приставам с документами, подтверждающими происхождение заработка. Сотрудники ведомства будут обязаны вернуть от 30 до 50% списанных средств.
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