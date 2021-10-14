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Как защитить зарплату от списания судебными приставами?

Трудовой доход и авторские гонорары нельзя списывать за долги полностью, поскольку гражданин останется без средств к существованию. Справка для приставов, что карта является зарплатной, поможет защитить деньги от полного взыскания сотрудниками ФССП.

Какую долю дохода взыскать не могут?

Ст. 99 закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ не разрешает списывать всю зарплату в счет долга. Запрещено удерживать:

- свыше 50% от трудового дохода по исполнительным документам за обычные долги по кредитам, налогам, распискам, ЖКХ — не связанные с личностью;

- свыше 70% от зарплаты, если долг возник из-за ущерба, причиненного совершением преступления, причинения вреда здоровью, смертью кормильца или из-за наличия алиментных обязательств.

Деньги будут списываться до полного погашения задолженности. При этом 50 или 70% исчисляются с суммы, с которой уже удержали налоги.

Обратите внимание! С 1 февраля 2022 года приставы будут соблюдать дополнительное ограничение — им придется оставлять гражданам заработок в размере МРОТ (сейчас это 12792 рубля). Нововведение установлено законом № 234-ФЗ. Сумму федерального МРОТ можно посмотреть здесь.

Справка для приставов о зарплатной карте позволит защитить доход от неправомерных удержаний. Чтобы определить максимально допустимый процент взыскания, достаточно ознакомиться с документами исполнительного производства. Там указано, на каком основании возник долг.

Порядок получения справки

Ниже представлена инструкция, как доказать приставам, что карта зарплатная.

1.       Заполняется заявление для работодателя на справку с места работы о зарплатном счете. Образец справки о зарплатной карте можно скачать у нас на сайте.

Обычно документ делает бухгалтерия, в справе должна быть печать, подписи генерального директора и главного бухгалтера. Справка от работодателя содержит информацию, в какой банк и на какой счет перечисляются деньги.

2.       Направляется заявление приставам, в котором должник указывает, что средства, поступающие на конкретный банковский счет, являются трудовым доходом. В подтверждение прилагается справка судебным приставам от работодателя.

3.       Сотрудник ФССП на основании заявления заменяет арест банковской карты взысканием части финансовых поступлений на основании ограничений, установленных законом № 229-ФЗ.

Например, если гражданин получает доход 30 тыс. руб., а долг возник из-за кредита, то со счета могут удерживать не более 15 тыс. руб.

ФССП определяет новый порядок взыскания задолженности и уведомляет об этом банк.

Как защитить свои деньги?

Чтобы не остаться полностью без денег, гражданину рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности.

Проверять наличие долгов в Базе исполнительных производств ФССП. Ч.12 ст. 30 закона № 229-ФЗ разрешает на протяжении 5 дней добровольно расплатиться с долгами. Если это сделать, с банковских счетов не будут принудительно удерживать деньги, карты не подвергнутся арестам.

Уточнить у бухгалтера своей организации, маркируется ли выплачиваемое трудовое вознаграждение кодом 01 — доходы. Проставленный в платежке код «1» защитит зарплату от полного списания.

Сотрудники ФССП не могут удержать в счет погашения долга платежи социального или компенсационного характера. Например, пенсию по потере кормильца, командировочные, алименты, детские пособия. Полный перечень запрещенных к взысканию доходов указывается в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

Если зарплату удержали с карты полностью, нужно написать заявление приставам с документами, подтверждающими происхождение заработка. Сотрудники ведомства будут обязаны вернуть от 30 до 50% списанных средств.

Наши юристы готовы проконсультировать вас по вопросам взыскания долгов — какие права есть у должника при исполнительном производстве, сколько могут удержать с карты, и что делать, если денег нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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