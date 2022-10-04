Кровать в России всё чаще покупают вместе с матрасным блоком
Такие покупательские предпочтения сформировались относительно недавно. В период пика пандемии коронавируса многие интернет-магазины, торгующими товарами для сна, расширили свой ассортимент кроватями отечественного производства. В это непростое время для онлайн розницы в этом сегменте доминировали оптовые заказы, которые делали районные больницы и оперативно развёрнутые госпитали. После того, как эпидемия пошла на спад, многие покупатели поняли безусловную выгоду приобретения кровати вместе с матрасом на одном торговом сайте.
Дело в том, что матрасный блок должен быть идеально совместим с соответствующим посадочным местом. Любые просчёты чреваты самыми неприятными последствиями. При этом многие покупатели меняют и матрас и кровать одновременно. Потому что обновление этих изделий повышает повседневный комфорт и улучшает самочувствие. Предлагаемые на маркетплейсах скидки становятся дополнительным стимулом для приобретения такого тандема. А в самых крупных интернет-магазинах можно удалённо заказать кровать и матрас нестандартного размера. Такие предложения стали причиной лидерства этих двух товаров в отраслевом рейтинге продаж.
Отдельно стоит отметить, что российские производители матрасов и кроватей сумели выйти на необходимый уровень импортозамещения. Практически все комплектующие данных изделий производятся на внутреннем рынке. Исключение составляет кокосовое волокно и отдельные разновидности крепежа, которые в настоящий момент поставляются по альтернативным каналам. В остальном этот важный сектор производства способен работать в автономном режиме без зависимости от вводимых санкций.
Что касается удаленной доставки таких габаритных товаров покупателю, то сегодня лидирующие гипермаркеты интернета уже сумели преодолеть временные сложности, связанные с нарушенной логистикой. Российские транспортные компании в настоящий момент готовы подвозить товары этой категории в любой регион РФ, включая такие отдалённые области как Владивосток и Магадан. В ближайшее время изготовление кроватей и матрасов по индивидуальным размерам станет трендом этой рыночной ниши.
Такая массовая кастомизация пойдёт на пользу всем участникам процесса купли-продажи, каждый из которых получит свои очевидные преференции.
ООО «Матрас Интер Рус»
ОГРН:1147746944718 (от 20.08.2014)
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная д. 20 кор. 2, кв. 96