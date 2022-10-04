Кровать в России всё чаще покупают вместе с матрасным блоком

Дело в том, что матрасный блок должен быть идеально совместим с соответствующим посадочным местом. Любые просчёты чреваты самыми неприятными последствиями. При этом многие покупатели меняют и матрас и кровать одновременно. Потому что обновление этих изделий повышает повседневный комфорт и улучшает самочувствие. Предлагаемые на маркетплейсах скидки становятся дополнительным стимулом для приобретения такого тандема. А в самых крупных интернет-магазинах можно удалённо заказать кровать и матрас нестандартного размера. Такие предложения стали причиной лидерства этих двух товаров в отраслевом рейтинге продаж.