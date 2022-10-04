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Кровать в России всё чаще покупают вместе с матрасным блоком

Такие покупательские предпочтения сформировались относительно недавно. В период пика пандемии коронавируса многие интернет-магазины, торгующими товарами для сна, расширили свой ассортимент кроватями отечественного производства. В это непростое время для онлайн розницы в этом сегменте доминировали оптовые заказы, которые делали районные больницы и оперативно развёрнутые госпитали. После того, как эпидемия пошла на спад, многие покупатели поняли безусловную выгоду приобретения кровати вместе с матрасом на одном торговом сайте.

Дело в том, что матрасный блок должен быть идеально совместим с соответствующим посадочным местом. Любые просчёты чреваты самыми неприятными последствиями. При этом многие покупатели меняют и матрас и кровать одновременно. Потому что обновление этих изделий повышает повседневный комфорт и улучшает самочувствие. Предлагаемые на маркетплейсах скидки становятся дополнительным стимулом для приобретения  такого тандема. А в самых крупных интернет-магазинах можно удалённо заказать  кровать и матрас нестандартного размера. Такие предложения стали причиной лидерства этих двух товаров в отраслевом рейтинге продаж.

Отдельно стоит отметить, что российские производители матрасов и кроватей сумели выйти на необходимый уровень импортозамещения. Практически все комплектующие данных изделий производятся на внутреннем рынке. Исключение составляет кокосовое волокно и отдельные разновидности крепежа, которые  в настоящий момент поставляются по альтернативным каналам. В остальном этот важный сектор производства способен работать в автономном режиме без зависимости от вводимых санкций.

Что касается удаленной доставки таких габаритных товаров покупателю, то сегодня лидирующие гипермаркеты интернета уже сумели преодолеть временные сложности, связанные с нарушенной логистикой. Российские транспортные компании в настоящий момент готовы подвозить товары этой категории в любой регион РФ, включая такие отдалённые области как Владивосток и Магадан. В ближайшее время изготовление кроватей и матрасов по индивидуальным размерам станет трендом этой рыночной ниши.

Такая массовая кастомизация пойдёт на пользу всем участникам процесса купли-продажи, каждый из которых получит свои очевидные преференции.

ООО «Матрас Интер Рус»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных