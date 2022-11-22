iFellow: «Средние компании выиграли в динамике развития»Александр Молодцов, генеральный директор компании iFellow, – о трансформации ИТ-рынка в текущем году
– Нынешний год богат на потрясения. Какие основные акценты для ИТ-рынка вы бы обозначили?
Главное событие для отрасли – это уход с российского рынка различных западных компаний. Создался вакуум, который начал как-то заполняться – по части направлений довольно быстро, например, в заказной разработке, а некоторые ниши пустуют до сих пор. На российском ИТ-рынке достаточное количество сильных игроков в сфере сервисных и консалтинговых услуг. Однако существенная часть их бизнеса была построена на поставках и обслуживании систем западных вендоров, которые так или иначе покинули Россию. Потребовалась мгновенная переориентация портфеля на решения отечественных производителей. И здесь все сложнее: глобальные игроки инвестировали несравнимо больше средств и времени в развитие своих продуктов, заменить их решения здесь и сейчас, без потери в качестве и удобстве, невозможно. Отдельная задача — это поиск специалистов с опытом внедрения и кастомизации отечественных систем. Так часть интеграторов пришла к разработке собственных продуктов, у них есть на это и средства, и сформированные клиентами требования.
Международные компании, которые пользовались отечественными ИТ-услугами — да, это тоже потеря. Но здесь надо отдать должное нашим крупнейшим банкам: они наполнили рынок заказами, необходимым объемом, чтобы отрасль не сильно почувствовала этот удар.
– Как в текущих условиях чувствуют себя ИТ-компании разного калибра?
Сложнее всего небольшому бизнесу, с выручкой до 1 млрд рублей в год, который зависим от других ИТ-игроков – работал у них на подрядах, либо был поставщиком ограниченного вида услуг. Такие компании экстренно пытались найти выход из сложившейся ситуации, чтобы остаться на рынке. В июне за день ко мне могли обратиться несколько представителей небольшого бизнеса, чтобы мы взяли их на подрядные работы.
Выделю компании, а их количество заметно на ИТ-рынке, обслуживающие одного якорного клиента. Это могло быть успешное сотрудничество на протяжении многих лет, но в 2022 году крупные заказчики, во-первых, взяли существенную паузу на пересмотр стратегий по цифровизации, а во-вторых, резко сместили фокус на бизнес-образующие системы и импортозамещение, снизив инвестиции в побочные направления. Подрядчикам, которые не смогли перестроиться, места на рынке не нашлось.
Диверсификация и скорость реакции на изменения сыграли ключевую роль для всех, независимо от объема бизнеса. Большим ИТ-компаниям сложно трансформироваться из-за процессов, численности сотрудников и т.д., маленьким — попросту не до этого. А вот средние компании выиграли с точки зрения динамики развития, возможности быстрой перестройки, наработанного пула клиентов и имеющегося капитала.
– То есть якорный клиент у ИТ-компании — это существенный риск?
Это всегда решение менеджмента организации. Для себя iFellow выбрала следующую стратегию: доля ключевых заказчиков в общей выручке группы компаний не должна превышать 20%. Это позволяет быть более финансово устойчивыми и не зависеть от сбоев в графике платежей нескольких клиентов. Диверсификация бизнес-направлений и финансовое планирование позволили нам быть одной из немногих компаний на российском ИТ-рынке, кто до сих пор живет без заемного капитала. Нам критически важно управлять своими денежными потоками, мы стараемся балансировать проектный портфель, даже если это означает отказ от некоторых возможностей.
– Поменялась ли стратегия бизнеса в связи с событиями февраля?
Я скажу сейчас довольно странную, возможно, вещь, но она не изменилась. На российском рынке мы работаем с крупным бизнесом, например, с группами «ВТБ» (Банк ВТБ (ПАО)) или «Сбер» (ПАО Сбербанк) – и глобально здесь ничего не поменялось. Но в стратегии iFellow была прописана международная экспансия, нацеленная, прежде всего, на «эпицентр» финтеха —Великобританию. В текущих реалиях все гораздо сложнее. Ответом стало фокусирование на азиатском рынке, где мы недавно зарегистрировали компанию. Таким образом, у компании теперь три центра компетенций: в России — iFellow, в Великобритании и Евросоюзе – WERPA, на рынках Казахстана, Киргизии и Узбекистана — iFellow Asia. В планах — выход на рынок Сингапура. Если говорить про то, с чем идем — с классическими сервисами: консалтингом, разработкой и тестированием программного обеспечения, собственными продуктами. Например, с ERP-системой «Орион», созданной для ИТ-компаний и организаций с крупными ИТ-подразделениями. Она позволяет полностью управлять жизненным циклом предприятия, от договорного учета до ресурсного планирования.
Второй продукт – Dokkee, это сервис печатных форм, достаточно понятный и удобный инструмент для компаний с большим документооборотом. За счет динамических шаблонов он централизованно, быстро и без привлечения ИТ-специалистов позволяет изменить данные в генерируемых документах.
И третий продукт, который родился неожиданно, — это Телеграм-бот. Он стал единым окном для наших сотрудников, через которое можно обратиться в сервис-деск, получить справки, вести коммуникацию с различными подразделениями. Это достаточно удобно: не нужен VPN, все под рукой, а во время миграции с одной сервисной платформы на другую нет проблем с привыканием к новому интерфейсу. При этом Телеграм-бот — простое, быстрое решение. В бэкенде есть определенные нюансы, вызванные интеграцией с различными системами, множество деталей, но это незаметно пользователям.
– Тренд на создание интеграторами собственных продуктов действительно явно виден. Как обстоят дела с инвестициями в RnD-проекты и где находят средства?
Мы как раз такой пример, раньше iFellow не занималась разработкой собственных продуктов. Начали в прошлом году, очень размеренно, потому что речь идет о достаточно больших вложениях. Повторюсь, мы живем на собственные деньги, без заемного и без инвестиционного капитала, то есть нужно собраться и мужественно решить, что мы направим миллионы рублей на создание того или иного продукта, затем вложимся в маркетинг и т.д. Тренд действительно есть, некоторые компании решили, что они воссоздадут какие-то исчезнувшие с рынка продукты. Здесь два нюанса: требуется очень много средств и гораздо больше времени, чем девять последних месяцев. Отечественные наработки существуют, но их нужно развивать. Кто сможет это сделать? Во-первых, интеграторы, у которых есть возможность инвестировать, а во-вторых – стартапы, которых в России достаточно много. Они привлекают капитал через гранты или фонды, и на эти деньги реализуют MVP или дорабатывают уже готовые продукты.
– Компаниям-интеграторам в таком случае нужны дополнительные новые компетенции, специалисты?
Здесь скорее важен момент идеологии. Сервисная компания и вендор – это концептуально разные подходы к деятельности. Первые думают о том, как зарабатывать, а вторые — про то, как создать. Мы сейчас трансформируется в последнего, интеграторский бизнес передаем в дочерние компании, а продукты оставляем в iFellow. И все меняется: подходы, отношение к инвестициям, к формированию команд и т.д. Благодаря сильному менеджменту и зрелой внутренней автоматизации, нам удается перестраивать процессы, не теряя в эффективности и объеме бизнеса.
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