iFellow: «Средние компании выиграли в динамике развития»

Мы как раз такой пример, раньше iFellow не занималась разработкой собственных продуктов. Начали в прошлом году, очень размеренно, потому что речь идет о достаточно больших вложениях. Повторюсь, мы живем на собственные деньги, без заемного и без инвестиционного капитала, то есть нужно собраться и мужественно решить, что мы направим миллионы рублей на создание того или иного продукта, затем вложимся в маркетинг и т.д. Тренд действительно есть, некоторые компании решили, что они воссоздадут какие-то исчезнувшие с рынка продукты. Здесь два нюанса: требуется очень много средств и гораздо больше времени, чем девять последних месяцев. Отечественные наработки существуют, но их нужно развивать. Кто сможет это сделать? Во-первых, интеграторы, у которых есть возможность инвестировать, а во-вторых – стартапы, которых в России достаточно много. Они привлекают капитал через гранты или фонды, и на эти деньги реализуют MVP или дорабатывают уже готовые продукты.