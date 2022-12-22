«Доставку новогодних желаний» развезли на такси

«Доставку новогодних желаний» развезли на такси29 декабря на экраны страны выходит романтическая комедия «Ёлки-иголки» (6+). Премьера картины с ярким девизом «Доставка новогодних желаний» состоялась в Москве в кинотеатре «Художественный». В этот день афишу новогодней комедии доставили зрителям на столичных такси
В московском кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый премьерный показ новогодней романтической комедии «Ёлки-иголки». Слоган картины — «Доставка новогодних желаний» — как нельзя кстати подходит для предновогоднего настроения и… формата рекламирования премьеры: партнер фильма — медиахолдинг MAER — развез афишу фильма на многотысячных экранах, установленных на столичных такси.
Фильм про доставку новогодних желаний выходит на экраны страны за считаные дни до Нового года, а главная героиня фильма — Катя — развозит новогодние ёлки заказчикам за считанные часы до Нового года. Действие фильма происходит 31 декабря, и последняя ёлка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год. Однако мама Кати полна решимости познакомить-таки дочь с молодым человеком. Чтобы избежать навязанного знакомства, девушка решает сбежать в аэропорт под предлогом встречи родственника своих соседей. С этого момента для Кати начинается полное опасностей приключение, которое судьбоносно приводит её… к той самой оставшейся ёлке.
В картине снялись Павел Прилучный, Гарик Сукачев, Алина Алексеева, Владислав Ветров, Оскар Кучера, Агриппина Стеклова, Анастасия Веденская, Владимир Гарцунов и другие артисты. А российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова сыграла в фильме саму себя и исполнила песню «Внеорбитные».
Фильм снят командой «Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького» при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссер фильма Александр Баршак. художник-постановщик Валерия Евсеева, композитор Иван Урюпин.
Премьеру фильма в кинотеатре «Художественный посетили исполнители основных ролей Алина Алексеева, Павел Прилучный, Гарик Сукачев, Оскар Кучера, Дима Калихов, Владислав Ветров, Владимир Гарцунов. Среди звездных гостей были замечены Дмитрий Красилов, Евгения Ахременко, Ирина Йовович, Инна Любимова, Нелли Ермолаева, Ирина Чайковская, Снежина Кулова и другие.
Мне очень приятно представить первый фильм нашей новой команды, который был создан за те три года, которые мы работаем вместе. Это новогодняя романтическая комедия в лучших традициях Киностудии им. М. Горького. В фильме вы увидите всё: и новогодний переполох, и радость, и новогоднее чудо — любовь.
Я люблю Christmas films*, они всегда милые, наивные и всегда добрые очень. Мой персонаж — это практически Дед Мороз, и я отношусь к нему очень положительно. У него нет вообще никакого текста. Это непростая актерская задача. За 30 лет я в таком материале не работал никогда.
Мне знакома жизненная ситуация моей героини. У меня тоже когда-то был свой небольшой бизнес, где ты сам себе и директор, подчинённый, — такая работа быстро приводит к одиночеству. Плюс давление со стороны родителей, сравнение себя с другими, — все это мне знакомо не понаслышке. Так что я отлично понимаю Катю и очень сопереживаю ей.
Реклама хорошего настроения» — так мы называем наш новый рекламный инструмент: несколько тысяч экранов, которые перемещаются в Москве на крыше такси. Они развозят позитивное настроение и хорошо воспринимаются аудиторией. Афиша фильма «Ёлки-иголки» идеально подошла для такси-формата, и накануне Нового года мы вновь получили огромное количество положительных отзывов о нашем новом рекламном проекте.
Christmas films* — здесь — новогодние фильмы.