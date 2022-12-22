«Доставку новогодних желаний» развезли на такси

Фильм про доставку новогодних желаний выходит на экраны страны за считаные дни до Нового года, а главная героиня фильма — Катя — развозит новогодние ёлки заказчикам за считанные часы до Нового года. Действие фильма происходит 31 декабря, и последняя ёлка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год. Однако мама Кати полна решимости познакомить-таки дочь с молодым человеком. Чтобы избежать навязанного знакомства, девушка решает сбежать в аэропорт под предлогом встречи родственника своих соседей. С этого момента для Кати начинается полное опасностей приключение, которое судьбоносно приводит её… к той самой оставшейся ёлке.