Лучшие директора по корпоративным коммуникациям по результатам рейтинга TOP-COMM 2023

Рейтинг является отражением самой индустрии и ситуации на рынке. Ядро участников, кто ежегодно участвует и идентифицирует себя с этой профессией и готов представлять себя на рынке. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с ней, и корректироваться с учетом ситуации. Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все основные аспекты профессиональной деятельности.