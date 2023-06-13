Лучшие директора по корпоративным коммуникациям по результатам рейтинга TOP-COMM 2023
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов Х Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.
Математическая модель для проведения рейтинга разработана несколькими рабочими группами директоров по коммуникациям разных компаний и бизнесов под эгидой АКМР(18+), а программное обеспечение воплощено российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics – партнёрами рейтинга TOP-COMM.
Итоговые результаты Рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 6 июня 2023 года.
Рейтинг является отражением самой индустрии и ситуации на рынке. Ядро участников, кто ежегодно участвует и идентифицирует себя с этой профессией и готов представлять себя на рынке. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с ней, и корректироваться с учетом ситуации. Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все основные аспекты профессиональной деятельности.
Основу этого рейтинга составляют данные по компаниям и профессиональной деятельности его участников за предыдущий календарный год. Однако происходящие сегодня политические и экономические события не могли не оказать своего воздействия: сократилось общее число участников, в рейтинг-листах практически не осталось представителей иностранных компаний, появились новые названия у компаний-участников, по ряду существенных позиций некоторыми компаниями не были предоставлены фактологические данные, что сказалось на итоговом результате номинантов.
На заседании Наблюдательного совета TOP-COMM было рекомендовано учесть это и внести изменения в методику рейтинга в следующем году. Рейтинг-листы TOP-COMM 2023 года по всем номинациям в том виде, как было утверждено Наблюдательным советом, публикуются на сайте. Баллы также было решено в этом году не публиковать, оставить только порядковый номер в рейтинге.
Полная информация по всем победителям рейтинга на сайт АКМР по ссылке.