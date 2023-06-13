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Лучшие директора по корпоративным коммуникациям по результатам рейтинга TOP-COMM 2023

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов Х Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.

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Математическая модель для проведения рейтинга разработана несколькими рабочими группами директоров по коммуникациям разных компаний и бизнесов под эгидой АКМР(18+), а программное обеспечение воплощено российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics – партнёрами рейтинга TOP-COMM.

Итоговые результаты Рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета  6 июня 2023 года.

Рейтинг является отражением самой индустрии  и ситуации на рынке. Ядро участников, кто ежегодно участвует и идентифицирует себя с этой профессией и готов представлять себя на рынке. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с ней, и корректироваться с учетом ситуации. Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник   сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все основные аспекты профессиональной деятельности.

Основу этого рейтинга составляют данные по компаниям и профессиональной деятельности его участников за предыдущий календарный год. Однако происходящие сегодня политические и экономические события не могли не оказать своего воздействия: сократилось общее число участников, в рейтинг-листах практически не осталось представителей иностранных компаний, появились новые названия у компаний-участников, по ряду существенных позиций некоторыми компаниями не были предоставлены фактологические данные, что сказалось на итоговом результате номинантов.

На заседании Наблюдательного совета TOP-COMM было рекомендовано учесть это и внести изменения в методику рейтинга в следующем году. Рейтинг-листы TOP-COMM 2023 года по всем номинациям в том виде, как было утверждено  Наблюдательным советом, публикуются на сайте. Баллы также было решено в этом году не публиковать, оставить только порядковый номер в рейтинге.

Полная информация по всем победителям рейтинга на сайт АКМР по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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