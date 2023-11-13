Клубный дом вне времени

Приватность и безопасность – слова, которые отличают проект. Резидентами станут люди одного круга, и все же личное пространство каждого будет поставлено во главу угла: о комфорте и безопасности жителей «Хамовников 12» позаботятся профессионалы с мировой квалификацией. Бесспорным преимуществом проекта также станет система «умный дом», которая распознает каждого резидента в лицо и сразу же предлагает проехать на нужный этаж, а при въезде на личном транспорте ‒ автоматически открывает ворота и вызывает автомобильный лифт. Всего в проекте предусмотрено 86 машино-мест и 9 мото-мест, расположенных на четырех уровнях подземного паркинга. Жители, ценности которых требуют особого внимания, могут безопасно хранить их в депозитарии на -2 этаже.