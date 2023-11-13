Клубный дом вне времени«Хамовники 12» — вдали от городского шума
Словосочетание «тихие улицы Москвы» все чаще вызывает ностальгическую улыбку. Сегодняшний мегаполис – это точка кипения, город, который «никогда не спит», и обратной стороной этой безудержной активности становятся мечты о былой «тихой провинциальности», которую воспевали писатели и художники XIX века и для которой к веку XXI почти не осталось места. Именно эта мечта легла в основу проекта класса de-luxe* – «Хамовники 12».
Для коллекционного проекта выбрано правильное место. Дом расположен в «классическом» московском районе Хамовники. При том что рядом бурное Садовое Кольцо, тихий и зеленый 1-й Тружеников переулок, в котором строятся «Хамовники 12». Архитектурное решение подчеркивает историческое окружение. Здание возводится в соответствии с неоклассическим стилем со всеми его атрибутами: колоннами, фактурным камнем, барельефами. Словом, красивое и современное переосмысление старомосковской традиции. Автор проекта петербургский архитектор Евгений Герасимов определяет его стиль как «пример традиционной архитектуры в духе историзма и эклектики, но в более свободной, в отличие от Петербурга, московской манере».
«Хамовники 12» станет предметом гордости не только своих жителей, но и города. «В столице, в последнее время увлеченной новаторской архитектурой, яркие здания в стилистике неоклассики проектируют не так часто, ‒ говорит Евгений Герасимов. ‒ Поэтому такой строгий неоклассический акцент ‒ в архитектурном многообразии Москвы актуален. Здание должно по-новому организовывать пространство и создавать новые смыслы, менять городскую реальность и эстетический облик района».
При этом «классика» не означает архаичность. В облике здания присутствуют современные решения, например, при создании архитектурного декора применяются современные 3D-технологии: скульптор Нельсон Афиан разрабатывает детали, которые затем становятся частью общей 3D-модели.
Константин Андрюшин, директор по продажам департамента городской недвижимости NF Group, отмечает: «Особенность клубного дома класса de-luxe «Хамовники 12» от Coldy, которая отличает его от других объектов в этом районе, заключается в уникальном сочетании инновационных и традиционных решений. Фасады строения будут выполнены из натурального камня, а в отделке использованы только экологически безопасные материалы».
Статусная жизнь – основа концепции «Хамовников 12». Даже высота потолков в квартирах – от 3,6 до 5,1 м ‒ подчеркивает мысль: «Хамовники 12» – проект для тех, кто понимает толк в недвижимости высокого уровня.
Цель, которую ставил перед собой девелопер проекта компания Coldy, ‒ создание приватного пространства, где жители будут чувствовать себя в «своей крепости» даже при входе в подъезд. Интерьер входной группы, напоминающий галерею искусств, создан мэтром стиля Олегом Клодтом. В оформлении общественных пространств использован натуральный камень, в отделке оконных рам и дверей ‒ массив дерева, а просторного лобби проекта ‒ целая серия экологичных материалов: три вида мрамора, шпон, клен, сикомора, гипс, травертин, поталь и латунь.
Союз двух известных команд ‒ «Евгений Герасимов и партнеры» и архитектурного бюро Олега Клодта ‒ органичен. «Каждый занимается своим делом, но понимает, что делает коллега. Разный подход в архитектуре и дизайне сохраняется, но это тот случай, когда один плюс один больше, чем два», ‒ считает Евгений Герасимов.
Архитекторы действительно хорошо понимают друг друга. Неоклассический фасад дополняет «современная классика» интерьерных решений. На входе жителей встречает декоративный кованый портал, созданный по авторскому проекту известного скульптора. Концепцию галереи поддерживают предметы искусства, украшающие интерьер: античные скульптуры, греческие колонны, барельефы с эллинистической пластикой beaux-arts**, патинированные зеркала с историей и восхитительный пол из трех видов мрамора.
Для жителей в общественном пространстве первого этажа предусмотрена библиотека, в которой будут собраны прижизненные издания русских классиков, многие из которых жили в Хамовниках в XVIII‒XIX веках. Над составлением уникальной коллекции трудятся ведущие столичные букинисты и антиквары.
Личное пространство
Приватность и безопасность – слова, которые отличают проект. Резидентами станут люди одного круга, и все же личное пространство каждого будет поставлено во главу угла: о комфорте и безопасности жителей «Хамовников 12» позаботятся профессионалы с мировой квалификацией. Бесспорным преимуществом проекта также станет система «умный дом», которая распознает каждого резидента в лицо и сразу же предлагает проехать на нужный этаж, а при въезде на личном транспорте ‒ автоматически открывает ворота и вызывает автомобильный лифт. Всего в проекте предусмотрено 86 машино-мест и 9 мото-мест, расположенных на четырех уровнях подземного паркинга. Жители, ценности которых требуют особого внимания, могут безопасно хранить их в депозитарии на -2 этаже.
«Мой дом – моя крепость!» Этот принцип лег в основу концепции безопасности комплекса. Клубный дом «Хамовники 12» будет находиться под круглосуточной охраной службы безопасности из числа профессионалов, прошедших специальную подготовку, под их видеонаблюдением и патрулированием территории. К услугам жителей ‒ «стерильная» переговорная, обеспечивающая максимальную приватность деловой встречи.
«Хамовники 12» ‒ место, где будут жить состоятельные семьи, старающиеся дать качественное образование своим детям с самого раннего возраста. Для юных жителей предусмотрены оборудованные всем необходимым репетиторская и игровая комнаты.
Инфраструктура проекта дополнена рестораном премиального уровня, клубным бьюти-центром, фитнесом и сервисными услугами. Отличительной особенностью станет и собственный «шопинг-рум», куда резиденты смогут пригласить стилиста и подобрать актуальный гардероб по каталогам известных брендов.
Акцент на личном и индивидуальном сделан и в планировочных решениях квартир. Всего в здании будет 14 этажей. Верхний уровень занимают два пентхауса площадью 273 и 305 кв. м, подняться в которые можно лишь на собственном лифте. В уникальных видовых квартирах на последних этажах появятся дровяные камины с угольной фильтрацией и просторные террасы, а в одном из пентхаусов ‒ даже собственный бассейн с роскошными панорамами на набережную и Москва-Сити.
Ниже расположены 49 просторных квартир с эргономичными планировочными решениями, созданными с учетом личных предпочтений владельца и его семьи. «Хамовники 12» ‒ действительно уникальный проект: каждая квартира и общественное пространство клубного дома разработаны с учетом индивидуальных потребностей потенциальных жителей», ‒ отмечает Константин Андрюшин.
По степени роскоши и качества исполнения «Хамовники 12» сопоставимы с лучшими трофейными объектами Европы и США. Проект, как считают эксперты, будет иметь ценность вне времени, ведь его дизайн и архитектура основаны на классических формах и традициях, которые никогда не выходят из моды. А наличие роскошных пентхаусов и библиотеки великих писателей, несомненно, добавляют ему еще большую привлекательность, особенно для ценителей культуры и искусства.
Проектная декларация на сайте дом.рф.
*Делюкс (фр.).
**Изобразительные искусства (фр.).