Инвестиции в новых реалиях: Юрий Акимов о том, как выбирать выгодные направления

«Я, к примеру, инвестирую в IT-сервисы и технологии, потому что у меня есть глубокие знания и опыт в этой сфере. Важно понимать, что предыдущие успешные инвестиции не гарантируют будущих успехов. Каждый новый проект требует тщательного анализа и взвешенного подхода», – поясняет Юрий Акимов.