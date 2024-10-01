«Все цвета джаза» Ларисы Долиной: о молодых талантах и музыке в России
Советская и российская эстрадная певица, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина присоединилась к жюри музыкальной премии «Все цвета джаза», организатором мероприятия выступает Радио Jazz. Церемония награждения состоится 26 ноября в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью радиостанции певица рассказала о тонкостях работы жюри, назвала свою фаворитку среди молодых талантов и вспомнила самый запоминающийся джазовый фестиваль.
В первую очередь, общением с очень способными, порой талантливыми, мотивированными молодыми людьми, которые понимают, для чего они выходят на сцену, и знают, какой нужно подбирать репертуар, как правильно почувствовать песню. Учиться и постигать разные стили в музыке, и понимать, что тебе ближе.
- Как ни странно, судить. Если среди конкурсантов попадаются много талантливых людей, то тут, конечно, начинаешь теряться, и не знаешь, какую оценку ставить. Но я человек принципиальный, поэтому просто так никогда не завышаю и не занижаю оценок. Но мне нравится, что все конкурсанты, которым я даю какие-то советы, всегда меня внимательно слушают. Я считаю, что имею на это право, потому что у меня большой опыт, и мне есть чем поделиться.
На качество исполнения, мотивацию артиста, свой личный вкус, органику. Меня не столько интересует техника, сколько чувство того, что человек, играющий и поющий эту непростую музыку, понимает ее, хорошо разбирается в ней и так далее.
Совершенно замечательная Варвара Убель – она мне очень импонирует, разносторонний человек. Но прежде всего она потрясающая джазовая певица. Лично для меня это тот редкий случай, когда я вижу, что она как рыба в воде плавает в очень сложном джазовом стиле, который называется бибоп. Искусно импровизирует – ни одной лишней ноты. И тембр красивый, и мастерски выстраивает в импровизации джазовые фразы. Не знаю, собирается ли Варвара подавать заявку на участие в премии, но мне близко то, что она созидает.
Мне кажется, сейчас хватает всего. Много фестивалей, много концертов – аншлаги по всей стран. Это не может не радовать. И что очень важно – наших музыкантов зовут на джазовые фестивали и концерты за границу. Российский джаз находится на очень высоких позициях – его нужно развивать дальше в том же ключе. Это серьезная база для подготовки новой формации музыкантов и вокалистов. Все-таки джаз – очень серьезный и непростой жанр.
- Джаз очень помолодел. Ко мне на кафедру (Лариса Долина – заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства в Московскому государственном институте культуры, прим. ред) поступают совсем молодые люди, которые хотят познать этот жанр – речь идет о 18-19 летних мальчиках и девочках. Они очень хотят петь именно эту музыку и подбирать соответствующий репертуар. Радостно, что у нас в стране существует премия, которая раскрывает новые музыкальные имена. Джаз сегодня находится на очень высоких позициях – это то, чего мы, музыканты, добивались с советских времен. И, наконец, добились. Во-первых, джаз сегодня собирает полные залы по всему миру – к нам в Россию приезжают зарубежные музыканты, звезды джаза, и с удовольствием выходят на сцену с нашими музыкантами. Это большая победа.
Всегда играет Радио Jazz. Ничего другого я, как ни странно, не слушаю – очень люблю эту радиостанцию.
Первое, что приходит на ум – джазовый фестиваль в Тбилиси (джаз-фестиваль «Тбилиси-86» в июле 1986 года, прим. ред). Это было грандиозное событие. Туда съехались музыканты со всех республик. Было грандиозно – столько джем-сейшнов, столько интересных концертов… Я побывала везде, со всеми пела, со всеми подружилась – была невероятная атмосфера. Впоследствии это позволило мне дальше развиваться в любимом для меня жанре. Потом, конечно, пятилетняя работа с Анатолием Ошеровичем Кроллом – совершенно потрясающие годы моего становления и как артистки, и как джазовой певицы. Эти моменты не забуду никогда. Ну и, конечно, совместные концерты с «Арсеналом», Бутманом. Тогда еще без бэнда. Было много всего: это целая жизнь, которую я никогда не забуду. Мое становление, моя база.
И это делает премию еще ярче. Я рада, что ее организаторы предоставили возможность определить лучших из лучших. Мы очень часто общаемся с Игорем. Общие концерты, совместные фестивали. То, что сейчас происходит с джазом в России – это то, за что мы боролись, и к чему шли все эти года. Он очень много сделал и продолжает делать для становления российского джаза.
Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» пройдет в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/
С 9 сентября по 9 октября редакция Радио JAZZ будет собирать заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 14 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри, которое сделает свой выбор с 8 по 15 ноября.
С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
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