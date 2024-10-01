«Все цвета джаза» Ларисы Долиной: о молодых талантах и музыке в России

Первое, что приходит на ум – джазовый фестиваль в Тбилиси (джаз-фестиваль «Тбилиси-86» в июле 1986 года, прим. ред). Это было грандиозное событие. Туда съехались музыканты со всех республик. Было грандиозно – столько джем-сейшнов, столько интересных концертов… Я побывала везде, со всеми пела, со всеми подружилась – была невероятная атмосфера. Впоследствии это позволило мне дальше развиваться в любимом для меня жанре. Потом, конечно, пятилетняя работа с Анатолием Ошеровичем Кроллом – совершенно потрясающие годы моего становления и как артистки, и как джазовой певицы. Эти моменты не забуду никогда. Ну и, конечно, совместные концерты с «Арсеналом», Бутманом. Тогда еще без бэнда. Было много всего: это целая жизнь, которую я никогда не забуду. Мое становление, моя база.