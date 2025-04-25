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Российский бизнес обсудил новые технологии и тренды в планировании и логистике

24 апреля в Москве прошла V ежегодная конференция SUPPLY & DEMAND PLANNING CONFERENCE. Лидеры рынка поделились практическим опытом и кейсами из сферы ритейла, FMCG, e-grocery, электронной коммерции и других отраслей.

«Рынок меняется с колоссальной скоростью. И мы все чувствуем это — в изменении спроса, в сбоях поставок, в цифровизации процессов. Сегодня невозможно управлять цепочками поставок и планировать, полагаясь только на опыт и интуицию. Нужны инструменты. Нужны люди, которые умеют мыслить гибко и действовать точно. Нужен искусственный интеллект, а точнее его эффективное применение. Раньше только крупный бизнес был озабочен этими процессами, сейчас даже МСП осознают важность точного прогноза спроса и планирования» – такими словами открыл конференцию Евгений Непейвода, управляющий партнер «Novo BI».

Согласно аналитическому исследованию компании «Нильсен», к началу 2025 года продажи на рынке FMCG выросли на 15,8%. Около трети этого роста обеспечен реальным покупательским спросом. Среди ключевых факторов — опережающее развитие категорий-драйверов. Самой быстрорастущей стала категория готовой еды (+26% в натуральном выражении), что связано с желанием потребителей сэкономить время и разнообразить рацион. В ответ на эти изменения ритейлеры расширяют зоны кафе в магазинах, усиливают фокус на свежих продуктах и линейках готовых блюд.

Второй фактор роста — активное развитие собственных торговых марок (СТМ). Если до 2019 года их доля едва достигала 10%, то к 2025 году она превысила 15% в денежном выражении (в отдельных сетях — до 20–25%). Рост СТМ обеспечивается в том числе их продвижением в онлайне, где они становятся частью экосистем интернет-площадок.

Эксперты также фиксируют переход от периода активного обновления ассортимента к его стабилизации. На рынке продолжается консолидация: если в 2020 году 80% товарооборота формировали 4% SKU, то сейчас — 3%. При этом растёт значимость нишевых брендов и разнообразие предложений на полке.

Компания «Магнит» представила результаты по совместному планированию с партнёрами. «Мы слушаем и слышим партнёров, учитываем их обратную связь и развиваем процессы. За 5 месяцев рост уровня DIFOT -составил 32,9 п.п.», — отметила Екатерина Свиридова, директор департамента по прогнозированию спроса.

Компания «TOM TAILOR» зафиксировала рост оборота на 50% за четыре года. Это стало возможным благодаря ставке на экологичность, прозрачность цепочек поставок и автоматизацию. По словам Полины Загельской, директора по логистике, компания успешно применяет гибридную модель и цифровые инструменты, снижая логистические издержки на 15–17% при сохранении транзитных сроков.

Евгений Хватов, руководитель отдела по управлению цепочкой поставок, «ТД ГраСС», представил кейс по внедрению цифровой системы для интегрированного планирования в цепях поставок совместно с «Novo BI»— российским разработчиком цифровых решений в области планирования цепей поставок. В рамках подготовки к проекту компания провела анализ затрат и сроков, по итогам которого было принято решение о сотрудничестве с вендором. Проект, стартовавший в начале 2025 года, охватывает модули прогнозирования продаж и трейд-маркетинга.

«У нас был интересный кейс. Мы год работали над системой планирования производства, а потом провели интервью с компаниями, которые использовали готовые решения. Выяснилось, что за год мы реализовали лишь 25% от того, что планировали. Когда посчитали затраты на команду, умножили на четыре (на оставшуюся часть проекта), итоговая сумма значительно превысила стоимость готового решения. При этом его внедрение занимает всего полгода, а собственная разработка — не менее четырех лет. И результат все еще под вопросом», — поделился Евгений Хватов.

Василий Панов, представитель компании «Адвантум», рассказал о связке решений Novo Forecast Enterprise* и A.TMS*. Цифровые инструменты позволяют автоматизировать прогнозирование транспортных потоков и оптимизировать процесс заказа транспорта. Отмечена актуальность проблемы отсутствия долгосрочных инструментов планирования в логистике.

Дарья Арчакова, руководитель службы краткосрочного планирования операций «Яндекс Маркет», рассказала о масштабировании логистики в e-commerce. За два года компания значительно расширила сеть сортировочных центров и пунктов выдачи заказов в более чем 20 городах. Активно развиваются планирование на основе машинного обучения и совместное прогнозирование с поставщиками для формирования сезонного ассортимента.

Компания «Пятёрочка» представила подходы к совместному прогнозированию и управлению закупками. Спикеры отметили важность прозрачности информационных систем и взаимных обязательств между сетью и поставщиками. Такой подход минимизирует риски и повышает эффективность.

Никита Терехин, руководитель направления интегрированного бизнес планирования (IBP) компании «Яндекс Лавка», подчеркнул значимость сквозного управления процессами S&OP/IBP в условиях высокоизменчивого спроса. По его словам, только полная синхронизация между всеми участниками цепочки поставок позволяет достигать устойчивых коммерческих результатов.

Владимир Святов, руководитель проектов LogiX, компания «Яков и Партнёры», отметил, что традиционные методы управления запасами уже не соответствуют текущим требованиям. Предиктивное управление, основанное на данных, технологиях и командной синергии, позволяет точно прогнозировать спрос, управлять ассортиментом и минимизировать издержки.

Алексей Казённов, директор по интегрированному планированию в «Hoff», представил опыт внедрения LEAN-подхода. Компания делает ставку на стандартизацию процессов, снижение вариативности, аналитику в реальном времени и гибкость цепочек поставок. Такой подход повышает адаптивность бизнеса и снижает издержки.

Борис Романов, представитель компании «Арнест Юнирусь», поделился кейсом внедрения алгоритмов машинного обучения. Data-driven процесс (управление на основе данных) уже покрывает до 40% товарооборота, повышает точность прогноза до 75% и позволяет сократить запасы более чем на 15%.

Давид Джамиев, представитель консалтинговой группы «Б1», представил модель на основе нейросетей-трансформеров. Она обеспечивает точность прогноза продаж до 95% даже при неполных данных и позволяет увеличить маржу промо-акций на 4,6 п.п. за счёт оптимизации скидок.

В конференции также приняли участие такие компании, как «АКРИХИН», «Novo BI», «Ozon», «ВсеИнструменты.ру», ГК «Черкизово», «PIX Robotics», «К2Тех», «Балтика», «Retail Services», «Объединённые пивоварни», «Borjomi», «Synergetic», «ТерраЛинк», «Свеза», «Smart Group».

Конференция SUPPLY & DEMAND PLANNING CONFERENCE на протяжении пяти лет остаётся всероссийской площадкой для обмена передовым опытом и обсуждения ключевых вызовов в сфере планирования, логистики и управления спросом.

18+

Novo Forecast Enterprise* – зарегистрированная торговая марка продукта ООО «Ново Биай»

A.TMS* – система управления транспортом

E-grocery* — продажа товаров повседневного спроса через интернет

FMCG*- Fast-Moving Consumer Goods», потребительские товары

S&OP* – процесс планирования продаж и операций

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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