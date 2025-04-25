Российский бизнес обсудил новые технологии и тренды в планировании и логистике

«У нас был интересный кейс. Мы год работали над системой планирования производства, а потом провели интервью с компаниями, которые использовали готовые решения. Выяснилось, что за год мы реализовали лишь 25% от того, что планировали. Когда посчитали затраты на команду, умножили на четыре (на оставшуюся часть проекта), итоговая сумма значительно превысила стоимость готового решения. При этом его внедрение занимает всего полгода, а собственная разработка — не менее четырех лет. И результат все еще под вопросом», — поделился Евгений Хватов.