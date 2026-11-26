Проект рассчитан на 244 резиденции – 241 квартира с большим разнообразием планировок и 3 просторных пентхауса на последнем 27-м этаже. Квартиры варьируются по площади от 39 до 300 м²: от однокомнатных до больших четырёхкомнатных и более. Высота потолков в стандартных квартирах составляет 3,2 м, в пентхаусах – до 5 м. Всего в составе комплекса 18 уникальных типов планировок, продуманных для комфорта и удобства проживания.