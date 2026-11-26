«Гранд-Фили» в контексте развития территории Большого Сити
Развитие Москвы постепенно меняет представление о престижных жилых локациях. Наряду с близостью к центру всё большее значение приобретают природное окружение, архитектура и качество городской среды. В этом контексте особый интерес представляет район Филевского парка — территория на пересечении деловой и рекреационной инфраструктуры столицы.
Развитие Большого Сити и благоустройство набережных формируют новый облик западной части Москвы. В районе уже открыт прогулочный участок набережной протяжённостью 825 м, в перспективе — создание более 10 км прогулочных зон от Филевского парка до Дорогомилова.
По мере преобразования территории одним из факторов инвестиционной привлекательности становится ограниченность предложения на первой береговой линии.
Примером освоения таких территорий стал клубный дом «Гранд-Фили» компании GRANARD, расположенный непосредственно у Москвы-реки.
Проект рассчитан на 244 резиденции – 241 квартира с большим разнообразием планировок и 3 просторных пентхауса на последнем 27-м этаже. Квартиры варьируются по площади от 39 до 300 м²: от однокомнатных до больших четырёхкомнатных и более. Высота потолков в стандартных квартирах составляет 3,2 м, в пентхаусах – до 5 м. Всего в составе комплекса 18 уникальных типов планировок, продуманных для комфорта и удобства проживания.
На первом этаже клубного дома «Гранд-Фили» оборудовано лобби-вестибюль площадью 300 м² с девятиметровыми потолками. Архитектура была разработана бюро WALL, а за интерьер гранд-лобби отвечало — бюро ASADOV.
Инвестиционная привлекательность недвижимости определяется не только текущей стоимостью, но и тем, как будет меняться её окружение. Приобретение квартиры на этапе строительства позволяет не только зафиксировать цену, но и выбрать лоты, отвечающие индивидуальным потребностям или повышенной универсальной ликвидности, а близость к деловому кластеру создаёт предпосылки для арендного спроса.
Ввод «Гранд-Фили» в эксплуатацию запланирован на II квартал 2029 года.
Город продолжает развиваться, инфраструктура — совершенствоваться, однако количество участков на первой линии Москвы-реки остаётся ограниченным. Именно эта особенность локации становится одним из аргументов в пользу её долгосрочной инвестиционной привлекательности и способствует опережающему росту цен.
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/69199