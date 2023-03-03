Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» — 2023: расписание, участники, коэффициенты

Уже в ближайшие выходные состоится первая в сезоне гонка престижнейшей автогоночной серии планеты - «Формулы-1». Чемпионат мира стартует этапом в Бахрейне и завершится в конце ноября в Абу-Даби. В рамках первенства будет проведено рекордное количество этапов (23). Разбираемся, как можно заработать при помощи ставок на «королевские» гонки.
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершил карьеру в «Формуле-1» после 16 сезонов. Место немца в Aston Martin занял двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. В Alpine испанца заменил француз Пьер Гасли, на освободившееся место в AlphaTauri пришел чемпион «Формулы-2» сезона-2019 голландец Ник де Вриз.
Австралиец Даниэль Риккардо по окончании прошлого сезона покинул McLaren. Теперь за английскую команду вместе с британцем Ландо Норрисом будет выступать другой представитель Австралии – чемпион «Формулы-2» сезона-2021 Оскар Пиастри. Канадца Николаса Латифи в Williams заменил американец Логан Сарджент. Также не будет в нынешнем сезоне «королевских» гонок и сына семикратного чемпионам мира Михаэля Шумахера Мика. Молодой немец не смог оправдать ожидания в Haas, его место занял опытнейший соотечественник Нико Хюлькенберг.
Ожидается, что быстрейшие машины вновь, как и год назад, будут у Red Bull Racing. Третий титул подряд планирует выиграть Макс Ферстаппен. Если у него получится задуманное, он догонит по количеству титулов бразильцев Айртона Сенну и Нельсона Пике, австрийца Ники Лауду, британца Джеки Стюарта и австралийца Джека Брэбхэма.
Помогать Ферстаппену добиться цели будет Серхио Перес. Главными конкурентами пилотов Red Bull вновь будут команды Ferrari и Mercedes. Льюис Хэмилтон еще раз постарается выиграть рекордный восьмой титул. Но шансы британца обойти по количеству побед в чемпионате мира за всю историю Михаэля Шумахера оцениваются не слишком высоко.
Ферстаппен
Леклер
Перес
Сайнс
Алонсо
Хэмилтон
|«Зенит»
2,25
3,20
5,40
9,00
15,00
20,00
|«Лига Ставок»
1,66
5,00
11,00
13,00
22,00
9,00
|«Марафон»
2,04
3,58
7,70
10,25
17,25
23,00
В Кубке конструкторов букмекеры также отдают преимущество Red Bull Racing. «1хСтавка» установила следующие коэффициенты:
В предстоящем сезоне в России не будет не только этапа «Формулы-1», но и официальных телевизионных трансляций. Смотреть гонки можно по спутниковому ТВ на каналах Sky Sports F1, Channel 4, ESPN, немецком или итальянском Sky и испанском DAZN F1.
Также трансляции появятся в различных пабликах. В одном из них можно будет услышать российский голос «Формулы-1» Алексея Попова.