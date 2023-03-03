Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» — 2023: расписание, участники, коэффициенты

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершил карьеру в «Формуле-1» после 16 сезонов. Место немца в Aston Martin занял двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. В Alpine испанца заменил француз Пьер Гасли, на освободившееся место в AlphaTauri пришел чемпион «Формулы-2» сезона-2019 голландец Ник де Вриз.

Австралиец Даниэль Риккардо по окончании прошлого сезона покинул McLaren. Теперь за английскую команду вместе с британцем Ландо Норрисом будет выступать другой представитель Австралии – чемпион «Формулы-2» сезона-2021 Оскар Пиастри. Канадца Николаса Латифи в Williams заменил американец Логан Сарджент. Также не будет в нынешнем сезоне «королевских» гонок и сына семикратного чемпионам мира Михаэля Шумахера Мика. Молодой немец не смог оправдать ожидания в Haas, его место занял опытнейший соотечественник Нико Хюлькенберг.

