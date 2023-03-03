Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» — 2023: расписание, участники, коэффициенты

Обновлено:
Нас ждет рекордное количество гонок - 23
Роман Фейгин
Макс Ферстаппен. Источник: F1

Полное содержание

  • Изменения на стартовой решетке
  • Составы команд
  • Кто фавориты?
  • Кто победит?
  • Где смотреть?
  • Расписание гонок чемпионата мира «Формулы-1» — 2023

Уже в ближайшие выходные состоится первая в сезоне гонка престижнейшей автогоночной серии планеты - «Формулы-1». Чемпионат мира стартует этапом в Бахрейне и завершится в конце ноября в Абу-Даби. В рамках первенства будет проведено рекордное количество этапов (23). Разбираемся, как можно заработать при помощи ставок на «королевские» гонки.  

Изменения на стартовой решетке

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершил карьеру в «Формуле-1» после 16 сезонов. Место немца в Aston Martin занял двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. В Alpine испанца заменил француз Пьер Гасли, на освободившееся место в AlphaTauri пришел чемпион «Формулы-2» сезона-2019 голландец Ник де Вриз.

Австралиец Даниэль Риккардо по окончании прошлого сезона покинул McLaren. Теперь за английскую команду вместе с британцем Ландо Норрисом будет выступать другой представитель Австралии – чемпион «Формулы-2» сезона-2021 Оскар Пиастри. Канадца Николаса Латифи в Williams заменил американец Логан Сарджент. Также не будет в нынешнем сезоне «королевских» гонок и сына семикратного чемпионам мира Михаэля Шумахера Мика. Молодой немец не смог оправдать ожидания в Haas, его место занял опытнейший соотечественник Нико Хюлькенберг.

Составы команд

  • Oracle Red Bull Racing: Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика)
  • Scuderia Ferrari: Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Испания)
  • Mercedes-AMG Petronas F1 Team: Льюис Хэмилтон (Великобритания), Джордж Расселл (Великобритания)
  • BWT Alpine F1 Team: Эстебан Окон (Франция), Пьер Гасли (Франция)
  • McLaren F1 Team: Оскар Пиастри (Австралия), Ландо Норрис (Великобритания)
  • Alfa Romeo F1 Team Stake: Валттери Боттас (Финляндия), Гуаньюй Чжоу (Китай)
  • Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team: Лэнс Стролл (Канада), Фернандо Алонсо (Испания)
  • MoneyGram Haas F1 Team: Кевин Магнуссен (Дания), Нико Хюлкенберг (Германия)
  • Scuderia AlphaTauri: Ник де Вриз (Нидерланды), Юки Цунода (Япония)
  • Williams Racing: Алекс Элбон (Таиланд), Логан Сарджент (США)

Кто фавориты?

Ожидается, что быстрейшие машины вновь, как и год назад, будут у Red Bull Racing. Третий титул подряд планирует выиграть Макс Ферстаппен. Если у него получится задуманное, он догонит по количеству титулов бразильцев Айртона Сенну и Нельсона Пике, австрийца Ники Лауду, британца Джеки Стюарта и австралийца Джека Брэбхэма. 

Леклер Ферстаппен Алонсо
Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо (слева направо). Источник: F1

Помогать Ферстаппену добиться цели будет Серхио Перес. Главными конкурентами пилотов Red Bull вновь будут команды Ferrari и Mercedes. Льюис Хэмилтон еще раз постарается выиграть рекордный восьмой титул. Но шансы британца обойти по количеству побед в чемпионате мира за всю историю Михаэля Шумахера оцениваются не слишком высоко.  

Кто победит?

Ферстаппен

Леклер

Перес

Сайнс

Алонсо

Хэмилтон

«Зенит»

2,25

3,20

5,40

9,00

15,00

20,00

«Лига Ставок»

1,66

5,00

11,00

13,00

22,00

9,00

«Марафон»

2,04

3,58

7,70

10,25

17,25

23,00

В Кубке конструкторов букмекеры также отдают преимущество Red Bull Racing.  «1хСтавка» установила следующие коэффициенты:

  • Red Bull – 1,57
  • Ferrari – 3,60
  • Mercedes – 4,20
  • Aston Martin – 51,00
  • Alpine – 176,00
  • McLaren – 276,00

Где смотреть?

В предстоящем сезоне в России не будет не только этапа «Формулы-1», но и официальных телевизионных трансляций. Смотреть гонки можно по спутниковому ТВ на каналах Sky Sports F1, Channel 4, ESPN, немецком или итальянском Sky и испанском DAZN F1. 

Формула-1
Источник: F1

Также трансляции появятся в различных пабликах. В одном из них можно будет услышать российский голос «Формулы-1» Алексея Попова.

Расписание гонок чемпионата мира «Формулы-1» — 2023

  1. «Гран-при Бахрейна» - 5 марта
  2. «Гран-при Саудовской Аравии» - 19 марта
  3. «Гран-при Австралии» - 2 апреля
  4. «Гран-при Азербайджана» - 30 апреля
  5. «Гран-при Майами» - 7 мая
  6. «Гран-при Эмилии-Романьи» - 21 мая
  7. «Гран-при Монако» - 28 мая
  8. «Гран-при Испании» - 4 июня
  9. «Гран-при Канады» - 18 июня
  10. «Гран-при Австрии» - 2 июля
  11. «Гран-при Великобритании» - 9 июля
  12. «Гран-при Венгрии» - 23 июля
  13. «Гран-при Бельгии» - 30 июля
  14. «Гран-при Нидерландов» - 27 августа
  15. «Гран-при Италии» - 3 сентября
  16. «Гран-при Сингапура» - 17 сентября
  17. «Гран-при Японии» - 24 сентября
  18. «Гран-при Катара» - 8 октября
  19. «Гран-при США» - 22 октября
  20. «Гран-при Мехико» - 29 октября
  21. «Гран-при Сан-Паулу» - 5 ноября
  22. «Гран-при Лас-Вегаса» - 18 ноября
  23. «Гран-при Абу- Даби» - 26 ноября
