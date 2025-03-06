Клиенты PARI: «Аякс» победит «Айнтрахт» в первом матче плей-офф Лиги Европы

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6 марта «Аякс» встретится с «Айнтрахтом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Аналитики PARI считают, что хозяева имеют чуть больше шансов на успех — «орлы» очень плохо играют на выезде, а травмы и дисквалификации лишили их семи футболистов. Поставить на победу «Аякса» можно с коэффициентом 2.35, что соответствует 42% вероятности. Заключить пари на триумф «Айнтрахта» можно за 3.05, ничья идет за 3.55. Вероятности этих исходов составляют примерно 32% и 26%.
Клиенты PARI сделали выбор в пользу хозяев. 82% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу амстердамского коллектива.
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Тем не менее букмекеры считают, что по итогам двух матчей именно «Айнтрахт» окажется в четвертьфинале турнира. Ставки на проход «орлов» принимаются по коэффициенту 1.75, аналогичное пари на «аяксидов» можно заключить за 2.12. На этом рынке объем ставок распределен примерно поровну между «Аяксом» и «Атлетиком».
По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 1.65, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25. Букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же оба коллектива забьют по два и более гола, сыграет ставка за 4.05.
Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.50.
Впрочем, кто бы ни оказался в четвертьфинале по итогам двух матчей, букмекеры сомневаются, что «Аякс» или «Айнтрахт» окажутся в финале. Поставить на участие «аяксидов» в решающем матче можно с коэффициентом 8.00, такая же ставка на «орлов» идет за 6.00. Шансы этих клубов завоевать трофей котируются за 18.00 и 12.00 соответственно.
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