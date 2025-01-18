Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Аталанты» и «Наполи» в 21-м туре Серии А

18 января в главном матче 21-го тура Серии А сойдутся «Аталанта» и «Наполи». Встреча состоится в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на битву двух лидеров чемпионата Италии.

До начала игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с котировкой 2.30, что соответствует примерно 40% вероятности. Успех «Наполи» оценивается коэффициентом 3.20 (около 31%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.30 (приблизительно 29%).

Клиенты PARI больше верят в победу «Наполи». На успех гостей приходится 70% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 23% сделано на победу «Аталанты», а 7% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, матч не будет результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 2.10. Вероятность обратного исхода (не более двух забитых мячей) оценивается котировкой 1.75. Котировка на обмен забитыми мячами составляет 1.80. Если хотя бы одна из команд сохранит ворота сухими, сыграет коэффициент 1.95. В восьми из последних десяти личных встреч в чемпионате Италии команды пробивали тотал больше 2.5 по голам. На этом же отрезке шесть раз проходила ставка «обе забьют».

Беспроигрышная серия «Аталанты» в Серии А длится уже 15 матчей. В среднем команда Джан Пьеро Гасперини забивает 2,2 гола за игру. Поставить на то, что «Аталанта» хотя бы дважды огорчит Алекса Мерета, можно с котировкой 2.20. Если хозяева забьют не более одного мяча, сыграет ставка за 1.63.

«Наполи» демонстрирует чемпионский ход и меньше всех в Италии пропускает — всего 12 мячей за 20 матчей. Поставить на то, что подопечные Антонио Конте забьют хотя бы один гол, можно с котировкой 1.40. Ставка на два и более мячей от неаполитанцев доступна в линии PARI за 3.00.

Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Победу «Аталанты» со счетом 1:0 можно взять за 7.50. Пари на успех гостей с минимальным счетом доступно за 9.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч в Бергамо — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него ставку на гол «Наполи» за 1.40. Общий коэффициент экспресса — 8.61. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 761 000 рублей.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 47 очками. «Аталанта» занимает третью позицию, отставая от лидера на четыре балла. Главным фаворитом сезона считается действующий чемпион «Интер», идущий вторым. На итоговый триумф миланцев можно поставить с коэффициентом 1.60. Котировки на чемпионство «Наполи» составляют 3.30. Если же титул впервые в истории возьмет «Аталанта», сыграет пари за 6.50.